Госпиталь закрыли, денег не дали: наемники ЧВК 'Вагнер' пожаловались, что их 'кинули' после смерти Пригожина

После гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вследствие крушения его самолета для раненых "вагнеровцев" настали тяжелые времена. Их перестали лечить, многих оставили без денег на лечение.

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Последний госпиталь ЧВК "Вагнер" закрылся в Анапе, его пациентов выбросили на улицу без справок и документов о лечении. Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить".

Журналисты напомнили, что уже через два дня после смерти Пригожина пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявления своего же шефа о том, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством. Представитель Кремля выдал, что у "ЧВК Вагнер" не было госфинансирования

"Возможно, Песков имеет в виду новую ситуацию: после гибели Пригожина государство, похоже, отказалось от обязательств перед бойцами ЧВК", – отмечает издание.

Что бы не имел в виду пресс-секретарь Путина, отказ РФ от обязательств перед наемниками обрел вполне материальные формы. На днях в Анапе (Краснодарский край, РФ) закрылся последний госпиталь "ЧВК Вагнер". Начальника медслужбы "Вагнера" в связи с этим заявил, что последний раненый наемник якобы был передан на долечивание, а все страховые выплаты, компенсации, зарплаты и премии были выплачены каждому "вагнеровцу".

"Однако, судя по сообщениям в чате бойцов и семей "вагнеровцев", это не так: многих пациентов оставили без медпомощи и необходимых документов. Администраторы чата просят обращаться с вопросом о выплатах в колл-центр, но после смерти Пригожина дозвониться туда стало невозможно", – пишет издание, добавляя, что дозвониться не удалось и корреспонденту "Можем объяснить".

Издание также собрало сообщения, написанные наемниками и их родственниками в одном из чатов.

"У нас половины внутренностей нет, перебита нога снарядом. Получил только боевые и премию, по ранению — тишина", "За июнь получили [больничные выплаты], за июль пока нет. И не известно когда будут и будут ли", "Три часа звонили, с пятедисятого раза дозваниваешься, но как доходит очередь, идет сброс", "Сплошное кидалово!", "Мы денег от компании ещё не разу не видели. С мая в были в госпитале (ампутация), сейчас выписали, долечиваемся сами", "За ранение так и не получили. Браво", "Я также не получил за ранение. Контракт кончился 3 мая. Будем надеяться, что все стабилизируется и ни один боец не будет забыт", – возмущаются наемники и их родственники.

Издание также пообщалось с другом одного из наемников, который с осколочными ранениями попал в уже закрывшийся госпиталь в Анапе. Тот рассказал, что "вагнеровцу" назначили операцию, потом ее несколько раз откладывали – и в итоге так и не сделали.

"В июле им всем объявили, что у "Вагнера" проплачено до конца июля и все раненые должны немедленно покинуть госпиталь. Вот где хочет, там пусть и долечивается. И никаких денег на лечение не дали", — рассказал собеседник издания.

О "кидалове" пишут жены наемников в соцсетях.

"Нет справок и эпикризов, ждем домой, а как лечить ума не приложу"; "Лечить остаётся только самостоятельно... Компания никак не помогает ни с реабилитацией, ни с лечением", – жалуются супруги оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси "вагнеровцам" начали выдавать новые паспорта.

Документы подлинные, но оформляют их на другие имена. Беларуские оппозиционеры убеждены, что это несет в себе угрозы для европейских стран, ведь наемники по новым документам смогут въезжать на территорию Европейского Союза через пограничные переходы "для совершения диверсий и терактов".