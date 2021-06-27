Гончаренко показал элитные квартиры 'друзей Путина' в Париже. Видео

Российский олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина, владеет элитной квартирой в Париже (Франция). Там же есть апартаменты у Арама Габрелянова, который контролирует различные СМИ в России.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал народный депутат Алексей Гончаренко. На видео он показал дома, где находится элитное жилье.

"Квартира Тимченко находится в "золотом треугольнике", буквально в нескольких минутах от Триумфальной арки. А квартира Габрелянова – возле Булонского леса – одного из старейших парков Европы. Почему-то они решили купить квартиру не в Саратове, Сызрани или Омске. Эти люди предпочитают иметь недвижимость в элитных районах Парижа, "на загнивающем Западе", – отмечал политик.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, у советника президента РФ Владимира Путина Валентина Юмашева и его жены Татьяны нашли элитную виллу за 15 млн евро на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.