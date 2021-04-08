Полозов высказался о мести Путина и 'максимальных мучениях' для Навального

В колонии российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку, не дадут умереть, но такая его форма протеста вряд ли окажет влияние на власти.

Осуждение Навального и тяжелые условия, которые были созданы для него в тюрьме, могли быть личной местью президента РФ Владимира Путина с целью причинить оппозиционеру "максимальные мучения". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов.

"Я думаю, что в данном случае имеет место что-то личное. Возможно, это месть за то, что Навальный опубликовал сведения о своих убийцах, достаточно убедительно связал Путина со своим отравлением. Я не исключаю, что стоит задача причинить ему максимальные мучения в том состоянии, в том месте, в котором он находится", – предположил правозащитник.

"Я не думаю, что стоит задача убить Навального, потому что практикуются в основном тайные убийства. А явные – это только пытки и бесчеловечное обращение. Но мы знаем, что бывают эксцессы. Украинский политзаключенный советского времени – Стус – погиб в результате такого эксцесса", – напомнил он.

Говоря об эффективности такой меры протеста, как голодовка, правозащитник констатировал, что за последние годы Кремль приобрел определенный "иммунитет к внешнему воздействию". "Те инструменты, которые могли сработать еще 4-5 лет назад, в настоящий момент не работают. Обращения западных лидеров – Меркель, Макрона – по поводу Навального к Путину никакого эффекта не имеют вообще", – заметил он.

Полозов добавил, что "не чувствует серьезный протестный потенциал" в России, связанный с осуждением Навального. "Большинство россиян, даже те, кто недовольны сложившимся положением вещей в стране, не готовы выходить, не готовы протестовать", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области (Россия), объявил голодовку. Как пояснил политик, у него ухудшилось здоровье, но ни врача, ни лекарств ему не было предоставлено.