Усі ми спостерігали забавне російське шоу під кодовою назвою "мятеж". Гарне, сильне, перше такого масштабу, не перше щодо участі "вагнерів" та захоплення влади й не останнє в цьому році.

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Ну, про саме шоу-вагнер, його можливі цілі та наслідки, я напишу окремо, бо дуже цікаво. От дуже. Й важливо розбирати усе це, як ІПсО, як форму психологічного тиску, як окрему грань війни, бо ці постановочні пригожинсько-путінські акти мають ширшого споживача й цілі, ніж здається на перший погляд. Скажу лише, що шоу від пригожина має нормальний сценарій, яскраві образи, масштаб, видовищність, все на нормальному професійному рівні. Але сьогодні я хочу показати вам дещо інше, маленьке "дно" середньостатистичного росіянина.

У Ростові як раз перед тим, як його "захопили" "вагнера" відбулося помпезне шоу, присвячене пам’яті загиблих в "сво", тобто на війні. Воно проходить у багатьох містах росії, але скрін вдалося вихопить тільки з Ростова.

Здавалось би чим цікава така подія. От шоу, влаштоване пригожиним набагато ж цікавіше. А от й ні. Бо маленькі шоу по росії проходять кожен день й саме в них закладена важливий вплив на середньостатистичне населення.

Помпезні шоу-пригожина – це для еліт, скажемо так, для важковаговиків політики й бізнесу, як внутрішнього так й закордонного рівня. На населення ж впливають маленькі, щоденні "дози", які формують сприйняття політичних рішень країни. Бо саме маленька, пересічна людина має піти у військкомат, стати добровольцем, підписати контракт й поїхати на "сво" в Україну, заробляти й вбивати. Без цих маленьких людей не буде величних шоу, бо ж повинен хтось виконувати брудну роботу.

На росії зараз пік рекрутінгу. Не плутайте рекрутінг з мобілізаціїєю. Мобілізаційні заходи загального масштабу по росії до цього часу кремль побоювався проводити, от саме через факти, які гарно прощупував пригожин: невдоволеність великими втратами, можливість бунту та громадянської війни, можливість заколоту в армії й єднання в цьому заколоті армії й народу.

Що ж, кремль може видихати спокійно й спокійно проводити масштабну мобілізацію. Невдоволених серед воєнно-політичних еліт виявлено й тихо буде знешкоджено, це тих, хто повівся на "конфлікт" пригожина та путіна в підтримав можливість державного перевороту, тобто відсторонення путіна від влади.

Нарід у своїй масі злякано збирав речі, скуповував квітки на літаки та потяги, скуповував долари та продукти харчування. Йому було байдуже хто кого, хто з ким, аби було що жерти й особисто його не чіпали. Невеличкий відсоток бився на вулицях та соцмережах, доводячи свою любов та відданість пригожину чи путіну.

Якщо ми поглянемо на соцмережі росії, це майже 100% патріотизм, підтримка війни, рішень путіна та кремля. Росіянам байдуже, хто виграє цю війну й вб’є Україну, путін чи пригожін, чи дядя ваня з сокирою, аби це сталося. А ще важливіше, що аби це сталося без їх участі. Ото хай зеків з тюрем забирають, якихось бариг, якихось порушників закону та спокою, але не пересічного росіянина.

Пересічний росіянин буде рвати на собі "тільняшку" та доводити у соцмережах, який він супер-герой, супер-патріот, але коли щось десь "мятеж" чи "бавовна", цей самий пересічний росіянин скупивши гречку, туалетний папір, впаде на дно квартири й буде писати гнівні чи патріотичні пости у ВКонтактніках чи Однокласніках "не забудем-не простим, если надо-повторим". У більш заможних "патріотів" росії на вибір є ще кілька країн, на які вистачить грошей на квиток. Градус патріотизму росіян у соцмережах має велику різницю з реальністю. Про це знають владноможці росії. Що будь яка "бавовна" чи "мятеж" й на росії відбудеться інше шоу "хто останній виїде з країни, хай виключить світло". А ось тих, у кого не вистачить часу чи грошей покинути це гетто, чекає інше шоу "погромы, разбой, насилие".

Вийти з воєнної ситуації, яку створили кремлівські шоумени росії буде важко. Я про це пишу неодноразово, бо складаю ці пазли кожен день.

Пересічний росіянин, не зважаючи на те, який рівень патріотизму він випромінює в соцмережах, теж знає реальність. Цю реальність спотворюють на росії, приховуючи реальні втрати росіян у "сво", якість армії, злочини, але вона просочюється й заповнює страхом усі клітини російського суспільства.

Ось горіла Новочеркаська ГЄС, що одразу почало повзти страшним, липким страхом? – "это украинцы ото мстили нам за подрав Каховской ГЭС, они когут и Цимлу разбомбить и мы все утонем". Тобто знають, розуміють, визнають, але все ж таки, починають брехати самі собі й оточуючим "это не мы".

У великих містах росії, як й у Ростові, проходять світлово-лазерні шоу з приводу пам’яті загиблих у "сво". Це, коли на небі проектується фото загиблого, а величний голос оголошує його прізвище, ім’я та по батькові. Як у фільмі "Голодні ігри", пам’ятаєте?

А тепер відчуйте рівень цинізму. Ні, не в тому, як росіяни знову вкрали ідею, господі, та усі фільми, пісні радянського часу, то вкрадене та переспіване, а в тому, що росіянам красномовно говорять: "Счастливых вам голодних игр! И пусть удача всегда будет с вами!" – й відправляють на війну.

Але рівень цього страху настільки великий, що ці шоу "пам’яті" не анонсують, щоб їх бачило менше людей та не задавались питаннями. Бо, ось, наприклад, у Ростові одразу посипалися питання, як вибирали для "пам’яті" "героїв", бо не взяли фото того, ось того й ще цілої купи загиблих ростовчан. Як би усіх загиблих на війні показували росіянам, це шоу з косплеєм "Голодних ігор" йшло б цілодобово.

Що ж, російські дистрикти, мені дуже сподобалося ось це оголошення загиблих на зоряному небі. Більше. Яскравіше. У кожному місті, деревні, області. Щоб оце оголошення загиблих лунало по усій росії й саме у цій формі косплею фільму "Голодні ігри". Може на якійсь його хвилині до когось дойде, що насправді, усім на росії байдуже на загиблих, на росію. Це просто "голодні ігри", де влада кидає людей на війну, підштовхує їх грабувати, мародери ти, вбивати, спостерігає, влаштовує яскраві шоу з цього, бо ж ведеться планове й масштабне знищення громадян росії для вивільнення територій, йде масштабний по грабунок росії та росіян анклавом путіна-пригожина. Де з людей стерли усю людяність й насправді, це просто істоти, яких не шкода для ігор, для шоу.

Це доказали, коли росіяни знищили літаки та гелікоптери росіян. Бо росія, це завжди свої вбивають своїх. Бо ж не шкода. Бо істоти вбивають істот заради шоу, картинки. Бо росіяни не задають питань, звідки у "кухара" путіна, екс-зека пригожина своя армія та гроші, щоб відшкодувати "збитки" вчорашнім загиблим, які стали просто щоденними "героями" чергового шоу, яке влаштовують ці сценаристи.

Так ось. Ці два шоу, ось це, косплей з "голодних ігор" на небі та "вагнер-біт" по росії, це просто один й той самий фільм. Ага, оті самі класнючі "голодні ігри" з російським присмаком. Бо вже наближається час "х", коли реально російські регіони будуть битися один з одним, приватні армії будуть захоплювати російські міста, зекі будуть владою, а росіяни будуть шукати будь яку можливість, щоб вижити чи втекти зі свого "дистрикту", тобто району.

Влада пригожина для росії, це реальність. Не треба писати, що ось-ось путін йому помститься та отруїть. Ви просто забули, що ми кажемо путін, а розуміємо пригожин, ми розуміємо пригожин, а кажемо путін. Насправді, це одне й те саме. Тому, скоро росіян будуть просто брати під руки, саджати у автозаки, одразу везти на фронт.

Ось написав патріотичний комент у соцмережах-готовий патріот, учасник "голодних ігор". Й не важливо, буде у них зброя, чи треба буде добути її в бою. Не важливо це буде український фронт під соусом боротьби з "укро-фашизмом", чи фінський, бо там покажуть картинку "фіно-фашистів", чи україно-білоруський, чи білорусько-польській, чи білорусько-латвійський. Бо насправді, кремлю байдуже де знищувати росіян, бо, насправді, росії байдуже кого знищувати, війна для них, це єдиний шанс заробітку й порятунку.

Бо ось ці "герої" "голодних ігор" за межами росії, це одне, а голодні росіяни, які трощать свої міста та черепушки один одного, це інше. Тому війна, це дуже гарне прикриття злочинів влади, корупції, а ще, це дуже гарне місце де пересічні росіяни можуть реалізувати свій потенціал та вгамувати свою жагу крові.

На цей час у росії поки є де відкривати фронти та влаштовувати полігони. Однак, ситуація складається не на їх користь й скорочення лінії фронту, вірніше, її перехід з території України та лінію державного україно-російського кордону, все ближче й ближче. Це для росії означає лише одне, павуки будуть закриті в одній банці.

Озброєні істоти з жагою крові, без моральних стоперів щодо вбивств росіян, їх буде мільйони. Що ж, піду ще раз подивлюся, як загоряються на небі Ростова фото загиблих ростовчан, дуже гарно, яскраво, пафосно. Й тихо прошепочу – "Счастливых вам голодних игр, россияне! И пусть удача всегда будет с вами!" – ну, не с позиції емпатії, просто, щоб підтримати гарну тематичну картинку, нехай й зкосплеєну.