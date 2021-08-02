Путинская Российская Федерация, как всегда, не перестает удивлять. Спортивная команда России, которая из-за фальсификаций с допингом была отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио, все равно там присутствует.

Официально российские спортсмены представляют не свое государство, на которое наложен запрет на участие в играх, из-за системных злоупотреблений допингом, а Олимпийский комитет России. И на это у МОК не нашлось возражений.

Таким образом, вполне можно говорить о том, что российское “гибридное участие” на Олимпийских играх является незаконным. Странно, что Международный олимпийский комитет пошел на поводу у Москвы, позволив такой немотивированный компромисс.

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Этим МОК перечеркнул основополагающий принцип игр – на Олимпийских играх спортсмены представляют и борются за свои страны, а не выступают как отдельные лица или представители негосударственных организаций.

Государству Россия запретили участвовать в этих играх, а это автоматически означает, что ни один россиянин не должен участвовать в Олимпийских играх. Или теперь для Москвы МОК ввел какие-то другие, персональные “гибридные правила”?

Ведь российской государственной пропагандой все это будет назойливо подаваться, как очередное доказательство “мудрости” Путина и Кремля.

Поскольку для путинского телевидения не важно, что российским участникам игр запрещается стоять на подиумах и публично получать награды. Главное, что Россия, войдя с “черного входа”, все равно неофициально принимает участие в Олимпийских играх, а это для Москвы явно является победой.

Несмотря на то, что Россия стала международным изгоем во всем, что она делает, постоянно находятся “доброхоты”, как в большой политике, так и на спортивных соревнованиях, которые найдут для путинцев лазейки, через которые Кремль будет способен незаконно пролезть.

Казалось, что преступное предприятие, возглавляемое Путиным, известное как “Россия”, не должно было принимать участия в мероприятиях, организованных демократическими государствами.

Цивилизованный мир должен избегать и игнорировать россиян. И даже сейчас в Токио звучат обвинения их в допинге. Однако Международный олимпийский комитет каким-то странным образом разрешает неофициальное участие россиян в этих играх, не обращая ни на что никакого внимания.

Между тем, московиты являются системными мошенниками, которые делают попытки везде навязывать всем свои правила игры, стараясь избегать наказания за злоупотребления, как это и случилось в Токио.

Пользуясь своим правом вето в Совете Безопасности ООН и угрожая миру ядерными ракетами, Россия, не имея на это никаких оснований, пытается выдавать себя за крупного международного игрока, которого не касаются общепринятые правила.

К сожалению, члены нынешнего олимпийского комитета выглядят, как беспринципные, слабые и недостаточно компетентные лица, которым не хватает последовательности в применении запретов и проведении политики, которая не позволила бы запятнать Олимпиаду.

Действия МОК совершенно не согласуются с олимпийским девизом построения лучшего мира с помощью спорта, когда он позволяет отстраненной от соревнований команде Российской Федерации неофициально принимать участие в Олимпийских играх.

Чем фактически игнорируются высокие идеалы игр и перечеркиваются конкурентные правила, которые оказываются для россиян совсем необязательными.

Единственный способ заблокировать олимпийские, и не только, мошенничества России – это полностью запретить в течение следующих 8-12 лет участие ее спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Включая то, что россияне не имеют права выступать якобы сами за себя, ведь такие “правила” никак не прописаны в Олимпийской хартии.

Допинговые злоупотребления спонсируются в России на государственном уровне, и закрывать глаза на такого типа “победы” российских “спортсменов” является неоправданно, беспрецедентно и позорно.

Подобные “наказания без наказания” Москвы лишь подпитывают иллюзии Путина относительно неуязвимости РФ, и убеждают Кремль в неспособности мира противостоять московским фальсификациям на любом уровне.

Допинговые злоупотребления в российском спорте стали настолько системными, а государственная коррупция настолько масштабной и глубокой, что игнорировать эти преступления международной общественности просто больше нельзя.

Получается так: россияне обманывали годами используя допинги, их поймали за руку, а теперь разрешили вернуться и конкурировать с теми, кто вел себя в большом спорте честно и принципиально.

Не узаконивает ли это легитимность обмана, превращая Олимпийские игры в просто фарс? А Путин снова смеется над всем миром.

Все выглядит совершенно алогично. Любой спортсмен, которого уличили в допинге, дисквалифицируется и ему на годы запрещается выступать на соревнованиях. А тут сама российская власть поймана на огромных допинговых усилиях, и российским спортсменам все еще позволяют соревноваться. Не просматривается ли в таком контроверсионном решении коррупция?

Ведь все это не дает стимулов для спортсменов, которые соревнуются честно, когда они заранее знают, что российская допинговая политика не изменилась. Кому интересно конкурировать с россиянами, имеющими допинговые форы.

Россия превратилась, по многим основным показателям, в жалкую страну, которой бездарно руководит организованная преступная группировка.

У россиян нет надежд на будущее, никто в мире не хочет покупать то, что производит их промышленность и не заинтересован инвестировать в убитую экономически державу. Поэтому один путь, чтобы показать свою “значимость” и “величие” – это любой ценой попробовать выиграть в различных видах спортивных соревнований, включая и обман.

Участие Российской Федерации в Олимпиаде в Токио только легализует действующий режим, освящая диктатуру Путина. Хотя, возможно, и есть чистые от допинга российские спортсмены, но все они соревнуются за “честь” коррумпированного и тоталитарного государства.

Страна, которая сознательно и систематически занималась массовым обманом на Олимпиадах, каким-то странным образом вновь оказалась там. Ни одному россиянину не было разрешено участвовать в соревнованиях.

Они находились под четырехлетним запретом исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), но этот запрет был почему-то негласно снят.

Для Москвы теперь нет никакого значения, что российская команда на Олимпийских играх в Токио не выступает под флагом России, а после чьей-то победы не прозвучит российский гимн.

Каждый из российских спортсменов соревнуется за Россию. И для Путина очень важно, накануне сентябрьских выборов в Государственную думу, показать населению своей страны, что российские спортсмены все-таки приняли участие в Олимпиаде и побеждали.

У Путина нет морального компаса в геополитике, так почему бы он вел себя прилично в большом спорте?

Пора уже всем понять, что Путин и россияне никогда не будут придерживаться общепринятых правил и норм. Это просто у них заложено в ДНК. Люди с 47 хромосомой – особенные.

И это обязательно нужно учитывать при подписании с ними международных, политических, спортивных, торговых, банковских, правоохранительных договоров или соглашений. Они всё равно их выполнять не собираются.

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