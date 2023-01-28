Полковник Михаил Михайлович Ходаренок, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, опубликовал 3 февраля (!) 2022 года в "НВО" пророческую статью "Прогнозы кровожадных политологов".

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По существу, это была аналитическая записка Генштаба ВС РФ, публично направленная самому кровожадному политологу. Завершалась она по-военному четкой и предметной рекомендацией адресату:

"Вооруженный конфликт с Украиной в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать".

Вольнодумство дорого обошлось отважному полковнику. На весь срок СВО кровожадные политологи приговорили его к заключению в скабеевском шапито. Но и в этом узилище скорби Ходоренок остался верен себе и выбрал роль бравого полковника Швейка при дубоватой подпоручице. Умудряясь при этом время от времени передавать городу и миру важные сигналы руководства Генштаба ВС РФ через голову кровожадного политолога.

Сеанс связи, на который полковник вышел 26 января, был первым после недо-ночи длинных ножей с 10 на 11 января. 89 лет назад руководство рейхсвера потребовало от Гитлера избавить их от нападок и претензий Эрнста Рема и его ЧВК СА. С аналогичным требованиями относительно русского Рема (Пригожина) к Путину обратились генералы Шойгу и Герасимов, уже приписанные Пригожиным к касте опущенных.

По существу, это был военный мини-переворот, завершившийся частичным успехом. Ставленник Пригожина Суровикин был отстранен и Герасимов вернулся к руководству армией. Наш Рем не получил пока от фюрера пистолет с одним патроном, но потерпел серьезное аппаратное поражение. Так же как и сам кровожадный политолог. Первое за свои 23 года во власти. Генералы же ощутили некую новую субъектность.

Но вернемся к нашему герою. Встревоженная подпоручица завела на днях разговор о "Панцирях" на крышах зданий в Москве. Ходоренок отвечал ей, как и положено по уставу, с лихостью и придурковатостью, но неожиданно ввернул английские слова "StormShadow".

Я впервые услышал их прозвучавшими месяца полтора назад на правительственном часе вопросов в британской палате общин. Член парламента от консервативной партии Boris Johnson спросил министра обороны Ben Wallacе: "Обладает ли Великобритания эффективным оружием, которое могло бы помочь Украине защитить свои города от террористических атак России"

"Да", ответил министр – "у нас имеются крылатые ракеты воздушного базирования StormShadow, которые позволили бы Украине наносить ответные удары вглубь российской территории, как по аэродромам противника, так и по иным целям. И если варварские атаки русских будут продолжаться, мы рассмотрим вопрос о передаче этих ракет нашим украинским союзникам".

Варварские атаки продолжаются и появились сообщения, что англичане работают вместе с поляками над оснащением ракетами "Storm Shadow" советских самолетов, которые Польша давно планирует передать Украине. Сигнал Ходаренка означает, что Генштаб ВС РФ рассматривает подобную перспективу серьезно и желал бы вынести ее обсуждение в публичную сферу.

В рамках этого академического обсуждения выдвигаю следующую гуманитарную инициативу, которая позволит спасти десятки тысяч жизней украинцев и русских.

Великобритания и Польша сообщают городу и миру, что они решили предоставить Украине крылатые ракеты "Storm Shadow". Продолжающаяся на глазах всего мира трагедия украинских городов не позволяет им дожидаться процедур формального одобрения всеми странами НАТО. Они готовы предоставить ракеты в кратчайшие сроки, но предварительно предлагают международным посредникам (Эрдоган, папа Франциск?) срочно достичь понимания между сторонами о взаимном отказе от воздушных атак по городам друг друга. Если же посредники не преуспеют, ракеты будут переданы Украины немедленно после первой же новой российской атаки по украинским городам.