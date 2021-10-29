Тот факт, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе, уже неоспорим и не единожды доказан. Оспаривают его на сегодняшний день либо адвокаты Кремля в ЕС и за его пределами, либо те политики, которым сложно признать тот факт, что их бездарная политика допустила российские монополии к контролю над энергосистемой сообщества.

Но меня вернуться к истории с энергическим терроризмом России в ЕС заставило нечто иное. Дело в том, что после того, как цены на газ в Европе стали резко расти, устанавливая каждый день все новые и новые рекорды, в самой России по этому поводу испытывали небывалую радость. СМИ, ведущие пропагандисты, все в едином порыве, с голубых экранов и новостных лент сообщали россиянам о том, что нужно радоваться, ведь Европа “замерзнет” без российского газа, а Россия…

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И вот тут возникает собственно вопрос, а что России от того, что в ряде европейских стран, которые, к слову сказать, являются лоббистами российских интересов в ЕС, энергетический кризис? Именно России, в лице россиян, а не руководству этой страны, живущему вообще в параллельной реальности, со своими геополитическими амбициями, мало что общего имеющими с интересами народа?

Например. Прекрасно известно, что прибыль от экспорта энергоносителей составляет более 30% от формируемого бюджета в России. Выходит, что если растет цена на газ и нефть, то и растет благосостояние государства и как следствие – народа, выравнивается экономическая ситуация, повышается уровень жизни. Тем более при таких условиях, когда газ продается по рекордным ценам.

И вправду, если рассматривать ситуацию именно с таких позиций, то россияне должны неистово аплодировать руководству страны, в благодарность за такой энергетический терроризм. Ведь терроризируя Европу, они становятся богаче. Или…

На фоне того, как цены на газ устанавливали новые рекорды, в России новые рекорды устанавливала инфляция. На сегодняшний день в России инфляция в десятый раз подряд и в 16-й раз с начала года установила антирекорд. Годовая инфляция приблизилась к 8%, а годовая продовольственная инфляция составила 10,58%. Реальные доходы россиян установили минимум за 10 лет.

Собственно, повысили ли высокие цены на газ благосостояние россиян? Нет и даже наоборот, россияне стали только ещ беднее. Улучшилось ли экономическое состояние страны? Нет.

А потому, есть ли смысл чему-то радоваться, если от этого “чего-то” лучше не стало, а наоборот, Россия в очередной раз представала в глазах европейского сообщества как дикое, озверевшее образование, занимающееся самым настоящим шантажом?

На сегодняшний день от энергетического терроризма Россия не выиграла ровным счетом ничего, а скорее – проиграла. Но больше всего от нынешней ситуации проиграли именно россияне.