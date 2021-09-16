На европейском рынке газа сейчас можно наблюдать не столько ажиотаж, сколько самый настоящий хаос. Через месяц должен начаться отопительный сезон, а подземные хранилища газа в ЕС заполнены менее чем на 71%.

В результате, цены на газ стремительно взлетели и вчера уже превышали $950 за 1 000 кубометров газа. Фактически, все говорит о том, что в 2021 году повторится ситуация 2018-го, когда в марте Европу неожиданно накрыл холодный фронт “Зверь с Востока” и цены на газ стали превышать $1 000 за 1 000 кубометров газа. Разница лишь в том, что в 2018 году “Зверь с Востока” был природным явлением, а в 2021 году это угроза ЕС в буквальном смысле.

Видео дня

Дело в том, что нынешний газовый кризис в Европе создан искусственно и создан он тем, кем европейских партнеров Украина предостерегала несколько лет подряд – Россией.

Так, Россия в настоящее время осуществляет прокачку по своим основным газопроводам, полностью игнорируя мощности ГТС Украины. Как я неоднократно в своих развернутых материалах отмечал, Россия не способна осуществлять поставки в Европу газа объемом до 200 млрд кубометров в год минуя ГТС Украины. Тем более она не сможет их осуществлять, когда на ее трубопроводы будет наложено действие энергетической директивы ЕС, ограничивающей прокачку на 50%.

Что мы имеем в настоящее время? До нового отопительного сезона остался месяц, в Европе бьют в набат по причине незаполненных ПХГ, а Россия спокойно поставляет газ по своим трубопроводам, сохраняя транзитную прокачку через ГТС Украины в рамках 109 млн кубометров газа в сутки, что в годичном эквиваленте суммарно составит чуть более 40 млрд кубометров. Но, в нынешней ситуации, сохраняя такой уровень транзита, по ГТС Украины Россия не сможет заполнить ПХГ ЕС до начала отопительного сезона и тем более после его старта.

Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации России необходимо значительно повысить свой транзит через Украину, но она этого не делает, не смотря даже на то, иных ресурсов для этого у нее попросту нет.

Таким образом, Россия осуществляет шантаж Европейского Союза с целью:

— добиться отмены действия энергетических директив ЕС для “Северного потока — 1” и “Северного потока — 2”;

— добиться искусственного роста цен на газ, с целью получения сверхприбыли в 2021 году.

Отдельным пунктом стоит нарочитая демонстрация незаинтересованности Москвы в ГТС Украины, хотя, именно без использования дополнительных мощностей нашей транзитной системы и создается нынешний кризис Россией.

Европа, благодаря отчаянному лоббизму Германии, подсела на российскую газовую иглу и Москва, без лишнего стеснения в этом году решила показать всему сообществу, как она может использовать данный рычаг давления. И после этого кто-то еще осмелится говорить о том, что такие трубопроводы как “Северный поток-2” это экономический проект?

В нынешней ситуации Россию можно было бы привлечь к ответственности за несоблюдение обязательств поставщика перед заказчиком, срыв контрактов и поставок. Но, проблема в том, что цивилизованная Европа попала в клетку к дикому зверю, который вполне может спровоцировать накануне холодной зимы еще больший энергетический кризис. А на благодатной почве такого рода дестабилизации, можно реализовать любой сценарий по подрыву социально-общественной обстановки, как в отдельно взятой стране, так и сразу нескольких странах ЕС, в чем у России довольно богатый опыт.

Такой вот вырисовывается газовый пат Европы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.