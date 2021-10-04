Европа неоднократно критически ошибалась в отношении путинской России. Но последняя ошибка, относительно поставок газа из Российской Федерации в Евросоюз может оказаться фатальной для европейской экономики и политики.

Европейцы, опрометчиво отдавшие себя на волю русского медведя, могут ожидать, что их "съедят". И в этом будут виноваты только они сами. Ведь Москва не остановится только на повышении газа для ЕС.

То, что Кремль будет использовать газовую зависимость Европейского союза от России для того, чтобы "нагнуть" европейцев, было понятно давно. Не ясно одно, почему в Брюсселе до сих пор не обращали внимания на столь очевидную угрозу?

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, покидающая свой пост, сделала все для того, чтобы рост зависимости Германии от российского газа достиг критического предела.

Меркель прекратила производство электроэнергии на атомных электростанциях, сделав свою страну на некоторое время зависимой от угля. При этом Германия была крупнейшим загрязнителем воздуха в Европе.

Вполне очевидно, что поставки энергоносителей в ЕС требуют полного переосмысления. Поскольку сам факт, что сегодня доля поставок газа в Европу из Российской Федерации достигла критического предела – от 40 до 50 процентов, является сигналом большой опасности.

А пропаганда решений, которые еще увеличивают эту критическую зависимость, является сплошным неистовством. Опытный владелец бизнеса никогда не подвергнет свой бизнес риску получения комплектующих или сырья от одного поставщика. А здесь речь идет о целом европейском континенте.

В Кремле пытаются доказать, что мол "Газпром" и "Роснефть" являются полностью независимыми от Кремля, действуя исключительно в рамках своих экономических интересов. Хотя любое утверждение, что они могут вообще хоть в чем-то не придерживаться жесткой энергетической линии Путина, выглядит просто наивным.

"Газпром" и "Роснефть" не сами начали "газовую войну" с объединенной Европой, нацеленную на то, чтобы поставить ЕС на колени перед Москвой.

Это часть далеко идущих планов Кремля по уничтожению европейской экономики путем критического роста и поднятия цен на все товары первой необходимости. Включая продукты питания. И легкомысленно относиться к этому нельзя.

Путин, пользуясь террористическими методами газового шантажа, преподносит европейцам хороший урок, который заключается в том, что природный газ необходимо как можно быстрее изъять из энергетического меню Европы. И не только по экологическим соображениям.

Самодостаточность власти – это основное требование безопасности, которое сейчас проходит Европа, почему-то забывшая о подобном уроке, который был ею когда-то усвоен в начале 70-х годов.

Похоже, что вложений в возобновляемые источники энергии оказалось недостаточно для того, чтобы пресечь террористический газовый шантаж со стороны Москвы.

Мы сейчас пожинаем трагические последствия долгосрочной игры России, нацеленной на то, чтобы обойти Украину с "Северным потоком-2" по велению Ангелы Меркель, которая сделала все для того, чтобы получить дешевый российский газ. Германия несет за это большую долю ответственности, поскольку Меркель уступила народным предрассудкам относительно атомной энергии.

Теперь это начало вылезать боком не только Берлину. Немцы, как правило, ставили экономические соображения выше политических, но промосковское поведение фрау Меркель понять трудно. Она постоянно показывала себя политиком, симпатизирующим России, будто испытывая комплекс вины перед ней. Хотя преступления нацистского режима на оккупированной немцами Украине, были более ужасными, чем в России и Восточной Европе.

Метастазы раковой опухоли проникновения в ЕС российских денег, угрожают европейским правовым, нормативным, деловым, культурным и политическим институтам.

Путин достиг благодаря коррупции и российскому проникновению на Запад того, чего не смогла сделать Красная Армия, во времена "освобождения" Европы.

Не стоит забывать о том, что российский природный газ является очень грязным топливом не только в переносном, но и в прямом смысле. Массовое увеличение выбросов метана в России уже привело к тому, что Гренландия и Антарктида с огромным ускорением теряют свой ледяной покров.

Российский природный газ необходимо обложить большими налогами, потому что из России в атмосферу выбрасывается очень много газа. Экспортеры российского природного газа и нефти должны оплатить тот вред, который их энергоносители наносят нашей планете.

В ситуации, которая объективно складывается, Германия сама должна была бы выступить с инициативой отказа от ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Ведь это безумное решение – предоставить путинской ядерной мафии такой большой контроль над поставкой энергоносителей в Европу. Монополии на поставки газа в ЕС у России не должно быть.

Искусственно вызвав дефицит газа накануне зимы, Путин допустил очередную ошибку. Это гарантированно приведет к решительным усилиям по уменьшению потребления газа европейцами. А резкое увеличение поступления газа из Норвегии будет способно, в большой степени, перекрыть снижение газовых предложений из Российской Федерации.

Поддержание цены на газ на таком заоблачном уровне и рукотворный энергетический хаос для Европы имеет свои временные ограничения. Искусственно созданная проблема дефицита поставок природного газа, в первую очередь, нужна Путину для того, чтобы легитимизировать "Северный поток-2" в глазах руководства европейских государств.

Москва хочет таким образом доказать, что только скорейший запуск "Северного потока-2" способен сбалансировать ценовые параметры природного газа в Европе. Путин использует европейскую зависимость от российского газа для продвижения собственной повестки дня.

Кремль сумел, используя доверчивость европейцев, сделать Европу заложницей энергоснабжения из России, что дало возможность Путину шантажировать ЕС намного эффективнее, чем это делает ОПЕК, играя в повышение цен на нефть и снижение ее добычи.

Геополитика и газовая зависимость – это смертельная комбинация. Наглость и антизападную риторику Москвы, которая бросила "Газпром" в бой против Европы, не сбить уговорами и немотивированными уступками Российской Федерации.

От этого Путин еще больше начнет наглеть, требуя все новых и новых компромиссов, которые полностью подчинят Евросоюз прихотям Москвы.

Но чего другого можно ждать от России, заправки, контролируемой мафией, выдающей себя за сверхдержаву?

Но Путину никто не сказал, что такую аферу с газом накануне зимы можно провернуть только один раз.

Нынешний газовый кризис имеет сильное эхо нефтяного кризиса 70 -х годов. Поэтому единственным правильным решением для Европы является диверсификация поставок газа и срочный поиск дополнительных альтернативных путей его поступления в ЕС.

Для того чтобы в дальнейшем исключить подобный газовый шантаж Москвы, возможно, Евросоюзу следовало бы в экстренном порядке рассмотреть вопрос об энергетической безопасности Европы. Поставив снабжение энергоносителей в один ряд с такими самыми необходимыми для жизнедеятельности человека вещами, как вода, еда и транспорт.

Принятие "Закона об энергетической безопасности Европы" могло бы стать серьезным заслоном для повторения Российской Федерацией подобных шантажистских акций на европейском континенте.

Возможно, после таких газовых террористических действий Москвы в Европе, большинство ее бывших политических симпатиков должны прозреть и понять, что для них Россия является глубоко враждебным государством и агрессивным актером на международной арене.

Евросоюз, осознав всю потенциальную опасность, исходящую от преступного режима Путина, должен был бы сделать все, что в его силах, чтобы изолировать себя от России и ее сторонников.

Даже, если Евросоюзу придется заплатить этой зимой Москве "налог за доверчивость", в дальнейшем этого больше никогда не должно повториться. Газовые рынки Европы должны быть надежно защищенными от подобных афер Кремля.

Россия является ненадежным поставщиком углеводородов. Москва не способна к любому другому типу поведения, кроме преступного. И из этого объединенной Европе нужно исходить.

Все это могло случиться только из-за халатности и некомпетентности тех, кто должен был бы отвечать за энергетическую безопасность в ЕС.

Путин, относясь с презрением к западной демократии, постоянно находит лазейки, через которые проникает в ее самые уязвимые участки, развращая и подкупая огромными взятками падких на подачки беспринципных политиков и чиновников.

Его клептократический режим сделал пример бывшего канцлера Германии Шредера заразительным для неустойчивых представителей европейского истеблишмента.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже не таясь, открыто, выступает в роли союзника России, в то время, когда его страна является членом Европейского союза и НАТО.

Цель Путина – расколоть Евросоюз и НАТО, разрушить стратегические союзы, которые возникли после Второй мировой войны, и установить новый международный порядок, где Москва будет доминировать во всем.

Кое-что в него уже начало получаться, ведь не только Германия и Франция на это повелись, часто выступая на стороне Кремля. Среди европейских сторонников Путина также Венгрия, Австрия и Италия, что уже должно было бы насторожить руководство ЕС, поскольку расколотая Европа – это именно то, чего хотят в России.

Применяя "газонефтяное оружие" против европейцев, Путин не скрывает того, что российский газ, кроме денег, имеет и другую цену. Доходы от него пойдут на войну Российской Федерации с Украиной и на финансирование террористической деятельности Москвы по всему миру.

Лучше всех это знают люди, пострадавшие от преступных действий "российских туристов" в британском Солсбери. Поэтому те, кто настаивают на увеличении закупок газа и нефти в России, одновременно открывают для Путина возможности наращивать объемы российской террористической деятельности, и не только в Европе.

Запад не может больше игнорировать того, что стареющий российский диктатор, руководствующийся ностальгическими имперскими амбициями в отношении соседних стран, становится все более агрессивным и воинственным.

И если Путина не остановить в Украине, то за российским газом европейцам нужно будет ждать и российскую армию.

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