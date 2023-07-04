Скоро рванёт?

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Нападение на Милашину и Немова – не просто очередное подлое преступление режима. Оно выявило его раскол и кризис.

Судя по всему, в российской верхушке назревает новый скандал: ФСБ против Кадырова. Неожиданно не нападение на журналистку и адвоката (обыденное для России дело, к сожалению), а реакция на это представителей власти.

Множество российских чиновников уже выразили по этому поводу лицимерную "озабоченность". Среди них известные чекистские стукачи: Хинштейн и Клишас. Думаете они вдруг озаботились репрессиями против журналистов? Нет конечно. Видимо, их ФСБэшные кураторы решили использовать это нападение в качестве повода для атаки на кадыровцев.

Отношения между ФСБ и Кадыровым – не лучше, чем между Пригожиным и министерством обороны. Холодная война между ними редко выходит в паблик, но продолжается годами. Видимо, аппаратная победа Шойгу над Пригожиным вдохновила Бортникова, и он решил начать атаку на Кадырова. Возможно, способствовали этому и ухудшение состояния здоровья Кадырова, и ослабление его позиций в связи с неудачами кадыровского тик-ток войска в Украине.

Видимо, нас ожидает очередной занимательный жаба-гадюкинг. Внутренние противоречия усиливаются, давление в системе нарастает. Мятеж Пригожина не привёл к фатальному обрушению системы только благодаря счастливому для неё стечению обстоятельств. Взрыв не предотвращён, а отложен. Причиной его может стать любой следующий конфликт в правящей верхушке.