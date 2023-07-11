ФСБ пошла войной на российских военкоров: у Пегова и Сладкова уже начались проблемы

Российские силовики пошла войной на военкоров-пропагандистов. Проблемы уже начались у Сергея Пегова и Александра Сладкова.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", ссылаясь на информацию источников. Так, после мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина представители силовых органов принялись отчитываться о "причинах и последствиях событий 24 июня".

Среди прочего, на стол кремлевскому диктатору Владимиру Путину попала информационная справка, в котором упоминались фрагменты интервью Пригожина, которое он давал военкору Пегову, опубликованное в конце апреля 2023 года.

В этом интервью, в частности, поднимается тема вероятного похода "вагнеровцев" на Москву и дальнейшего силового захвата власти. Тогда Пригожин ответил: "Мысль интересная, но не думали". Но в комментариях россияне массово выражали поддержку данной идеи и ЧВК "Вагнер" в целом.

В связи с этим Путин поручил "разобраться" с Пеговым.

Кроме того, ФСБ совместно с Военной прокуратурой РФ начали сбор данных о деятельности известных военкоров, с целью "приструнить" и "направить их работу в нужное русло".

На данный момент известно о, как минимум, 10 военкорах, которых планируют "приструнить". Среди них есть сотрудники подвластных медиа-группе "Патриот", финансируемой Пригожиным.

Но наиболее известный среди "подозреваемых" Александр Сладков.

"Причем, эпизод, который вменяется Сладкову заслуживает отдельного внимания: Утром 5 июля Сладков на своем одноименном телеграм-канале ставит пост, который начинается со слов "Мы оставили Клещеевку…" (Клещеевка – село в окрестностях Бахмута, удержание которого дает значительное огневое преимущество и контроль над самим Бахмутом). В посте сообщается, что армия РФ вышла из Клещеевки и туда зашли ВСУ. Примечательно, что в момент публикации данного сообщения, ВСУ ЕЩЕ НЕ ЗАШЛИ В КЛЕЩЕЕВКУ, а сами позиции удерживались подразделениями ВС РФ. В материалах уголовного дела указывается, что публикация данного поста вызвала панические настроения у военнослужащих подразделений ВС РФ, которые находились в Клещеевке, и послужила причиной массовому оставлению боевых позиций, продвижению сил врага и, как следствие, гибели находившихся там военнослужащих", – пишет автор.

И хотя к вечеру того же дня Сладков опубликовал опровержение вышеупомянутого поста, дело по нему уже "сшито".

В целом инкриминируют российским военкорам в основном "дискредитацию армии РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных СМИ появилась информация, что после неудавшегося мятежа Пригожин отправился в Кремль и там встретился с диктатором Путиным. При этом тема разговоров не была разглашена.

По словам чеченского политика Ахмеда Закаева, такая встреча вполне вероятна, ведь глава "вагнеровцев" не сделал ничего, выходящего за рамки замысла официальной Москвы. Напротив, Путин только выиграл от подобного "кутежа".