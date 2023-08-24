С военной точки ликвидация Пригожина – это ликвидация альтернативной модели администрирования человеческого ресурса в РФ во время войны. Пригожин построил с нуля прямо во время боевых действий целый армейский корпус, обладавший большей боеспособностью, чем любой корпус профессиональной российской армии.

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З політичної точки зору ліквідація Пригожина - це чергове підтвердження, що патріотизм в царській Росії це просто гасло для вербовки найманців. І Пригожин став більш ефективним вербувальником "патріотів" ніж Шойгу, і платив Пригожин "патріотам" більше ніж Міноборони. Але тепер конкурента у боротьбі за людській ресурс та владу Шойгу позбувся. Росія - це феодальна деспотія, і війна проти України – це не боротьба за "русский мир", а боротьба за гроші та вплив, і раніше Пригожин вбивав своїх конкурентів Беднова та Мозгового за гроші та вплив, а потім і його самого Шойгу вбив за гроші та вплив.

Феномен "Вагнера" в тому, що фактично з нуля Пригожин розгорнув новий армійський корпус, який мав більш високу боєздатність у наземній війні ніж професійна російська армія, і побудував систему постійного відновлення боєздатності без відведення з фронту під час інтенсивних бойових дій з березня 2022-го по липень 2023-го року.

Захоплення "Вагнером" Попасної та Бахмуту коштувало їм 22 тисячі вбитих та 60 тисяч пораненими тільки за повідомленнями самого "Вагнера" - колосальні втрати, розміром у 8 штатних дивізій ЗС РФ.

Але Пригожин забезпечив високу боєздатність, не зважаючи на постійні високі втрати. Це дійсно цікаво дослідити, оскільки відродження "Вагнера" після ліквідації Пригожина та Уткіна неможливе.