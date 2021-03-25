Фейгин: Путин ослабел, Россия может стать добычей для Китая, США тоже терпеть не будут

Президент России Владимир Путин не против бы наладить отношения со своим американским коллегой Джо Байденом, только вот перед США сейчас стоят другие задачи. Главным соперником Вашингтона становится Китай, с которым он попытается наладить контакт. Москве же абсолютно нечего предложить Пекину, поэтому их союз маловероятен.

Путин "ослабел и начал все чаще промахиваться", ключевой задачей для него будет сохранение влияния внутри РФ. Если он решится на новую агрессию, то это развяжет руки американцам, которые не пойдут ни на какие компромиссы в вопросах санкций, хотя они до сих пор закрывают глаза на некоторые вещи.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политик и адвокат Марк Фейгин.

– Итак, американский президент заявил, что считает Путина убийцей, тот же ограничился ответом, как будто из детского садика. Каких отношений между двумя лидерами стран ждать дальше?

– Очень сложно будет искать взаимодействия между Байденом и Путиным. Сотрудничество может продолжится в вопросах ядерной безопасности, которые важны для американского лидера. Вряд ли со стороны Москвы получится ядерный шантаж в силу многих причин. При Трампе, чтобы там не говорилось, но переговоры по ракетному сотрудничеству были заморожены.

Вне зависимости от того, будет ли сотрудничать Москва по этим соглашениям или нет – Штаты не пойдут ни на какие компромиссы. Особенно в вопросе санкций. Раньше такое еще могло сработать, сейчас уже непонятно, кто может повестись на шантаж Москвы.

Российский политик и адвокат Марк Фейгин Делфи

– Почему же?

– Главными ядерными державами во многом теперь является Китай и США. Переговоры между ними имеют решающие значения, а Москва в данном случае абсолютно второстепенная. Как бы они себя не тешили, главным соперником или партнером для США становится Китай. Маневры Москвы между одними и другими – неуклюжая попытка придать себе веса.

Касательно остальных вопросов, то сотрудничество между США и Россией идет на убыль. Байден не оговорился, назвав Путина убийцей. Это интервью писалось за сутки, это не прямая запись. Он же еще раньше заявлял, что "в период моего президентства тирании Путина придет конец". Может, этого и не произойдет, может, Путин останется и пересидит Байдена, но это точно значит, что не будет никакого заглядывания в глаза.

– Пойдут ли США на радикальные шаги в отношении Москвы?

– А вот это пока еще загадка. Наверняка, это обсуждается. Ведь у такого необратимого шага точно будут последствия и они точно будут разнообразными и для экономики Запада, и для потенциальных угроз Украине. Возможно, попытаются соблюдать некий баланс, но это не значит, что не будет каких-то других санкций. Пусть и менее болезненных, но все-таки санкций.

Думаю, все, что наобещали американцы – будет выполняться. Отношения точно будут ухудшаться и об этом заявляет уже сам Кремль. Американцы придерживаются ровно той же точки зрения.

Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей

У Москвы нет никаких козырей. Она может заявлять все, что угодно. Путин же что сказал – а давайте поговорим по телефону? На что ему ответили: "У нас другие дела. Мы заняты, надо будет – поговорим, не надо – успокойся уже".

Это явное свидетельство того, что Москва уже не может определять повестку. Все зависит от Вашингтона и его позиции. Кремлю нечего предложить, нет у него ничего в запасе, что можно было бы использовать в качестве приманки.

Все конфликты от Сирии до Донбасса – все это зашло так далеко, что отыгрыша назад в виде уступок взамен на какие-то преференции быть не может. Москва не может торговать этими вещами, поскольку они не являются ходовым товаром.

Вряд ли отношения между США и Россией могут быть налажены, и нет таких дипломатических инструментов, которые могли бы помочь это сделать.

– Россия может отважиться на очередную агрессию?

– А что она может сделать? Ну, допустим, спровоцирует существенное обострение боевых действий на Донбассе или даже попытается двинуться на Мариуполь, чтобы обеспечить путепровод в Крым. А какая реакция последует? У американцев тогда будут развязаны руки, им не надо будет колебаться. Гарантировано, что SWIFT (международная система банковских платежей. – Ред.) отключат. Тут даже обсуждать нечего. Это будет объявлено в тот же день. С одной стороны Путин хотел бы отомстить Зеленскому за ликвидацию политического влияния, но это чревато. Сейчас же не Трамп у власти, с которым это проканало бы.

Поэтому со стороны Москвы и произошла пауза. Она давно бы уже предприняла какие-то действия, чтобы показать Зеленскому его место. При всем желании отомстить и наказать, у Москвы есть страх и риски, что она сама может оказаться наказанной. А если действительно начнут арестовывать их детишек (детей российских бизнесменов и олигархов, живущих в США. – Ред.)? Все Майями состоит из их родственников. А так как они отмывают деньги, то оснований для привлечения их к ответственности более, чем достаточно. Если раньше США не обращали на это внимания, это же не значит, что так будет всегда.

Политик Марк Фейгин считает, что для Путина наступил трудный период

Тут свои риски, которые Москва тоже оценивает. Она понимает, что столкнулась с ситуацией, при которой на нее уже не оглядываются. Зеленский ведь тоже перестал оглядываться, когда начал отымать телеканалы, а СНБО вводить различные санкции…

– Это было неожиданностью для украинцев, а для Москвы так тем более.

– И заметьте, когда это произошло? После заявлений Вашингтона. Давали подобные указания оттуда Украине или нет, но при Байдене все действительно будет по-другому.

– И что теперь Путин "прогнется" под Америку?

– За два десятилетия у власти, у Путина сейчас самая тяжелая ситуация. У него ведь есть еще некоторые внутриэлитные вызовы. Ослабел, хватка уже не та, начал все больше промахиваться. Он должен доказать свою дееспособность внутри властной группы, что вот я не пропускаю удары. Как это было раньше.

Но с другой стороны, возраст и риск таковы, что ему хотелось бы более спокойной жизни. Да, с одной стороны он хотел бы что-то ответить, но прогибаться под Вашингтон – это вряд ли. Он продолжит маневрировать на уровне "пугать". Мол, а мы сейчас будем договариваться с Пекином, смотрите, мы с ним союзники.

Только это проигрышная история потому, что Пекин ведет переговоры с Вашингтоном. И Москва ему для этого абсолютно не нужна. Для Пекина Москва – это объект, который в близкой или дальней перспективе может стать добычей.

А вот сотрудничество и партнерство… А что сейчас Россия может дать Китаю? Китай – могущественная экономическая держава, уже далеко обогнавшая ее в части боеспособности, космических проектов и военно-космических проектов.

Так что в лучшем случае Кремль будет оставаться в том положении, в котором и остается – социальном, экономическом и геополитическом.

– Но при этом Путин будет и дальше пытаться сохранить лицо?

– Риторика может быть любой – можно говорить, что везде победили. Но если в конечном итоге Украина, пусть даже без Донбасса и Крыма, окончательно уйдет в зону западного влияния и начнет интеграцию с евроатлантическими структурами и расквитается с пророссийскими силами внутри своего политикума, она будет потеряна для России навсегда.

Ведь идея Путина забрать не просто Крым, а всю Украину. И если эта цель не состоится, он не удовлетворится одним Крымом и Донбассом. Это невозможно. По существу, что то, что другое – это же обуза.

– Но в тоже время с Россией ничего глобального не случится?

– Нельзя сказать, что завтра режим накроется в силу его банкротства из-за отсутствия ресурсов. Этот процесс может идти долго и непредсказуемо с точки зрения политического возмущения толпы.

Настроения в России пока не способствуют каким-то радикальным переменам. Внутри элиты процессы идут и они не такие однозначные. Кремль постоянно ротирует власть на среднем уровне: назначает губернаторов, а потом сажает. Приблизительно тоже самое было при Сталине. Когда он умер, весь этот партийный аппарат и руководство вздохнуло с облегчением – не надо было больше стоят с прихожей с чемоданчиком с бельем.

Отношения между США и Россией ухудшились на фоне агрессивной политики Кремля

– Вряд ли такая риторика между США и Россией может продолжаться. Стороны ведь должны к чему-то прийти?

– Совершенно необязательно. К чему они могут прийти? Провести встречу на высшем уровне между Байденом и Путиным? Вот она сейчас вообще не просматривается. О чем между ними может идти диалог? Конечно, Москва в нем заинтересована. Они хотят снять санкции в части касающийся их интересов. А если санкции ужесточат, они же будут бить еще сильнее.

Поэтому между США и Россией будет продолжаться все тоже самое, что и сейчас. У Америки сейчас другие приоритеты. У нее нет как раньше во чтобы то не стало наладить диалог с Москвой. Ей нужно налаживать диалог с Пекином и это гораздо более важнее. Зачем отвлекаться на Москву, если стоит гигантская проблема в отношении Китая. А он на самом деле настроен очень агрессивно.

А Москва-то на что претендует? Что у нее есть?