Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал итоги опроса о главных персонах 2022 года.

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Итак, в номинации политики года первая пятерка выглядит так: Путин (55%), премьер-министр Мишустин (21%), министр иностранных дел Лавров (13%), министр обороны Шойгу (10%) и... умерший в апреле Жириновский (5%).

Примечательно, что со времени первого такого опроса в 2006 году и по сей день первое место неизменно занимает Путин.

Примечательно и то, что среди фаворитов россиян остается покойный Жириновский. Не знаю, как с мифом о вечно живом Ленине, а вот по Жириновскому можно сказать, что он умер, но дело его живет.

Но самое важное то, что вся первая пятерка во главе с Путиным – военные преступники.

Кто-то еще сомневается в коллективной ответственности и необходимости наказания всего российского общества? Это ведь их выбор.