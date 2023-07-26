Прошел один год и сто пятьдесят один день войны. На фронте ничего существенного не происходит. Карты ISW показывают, что ВСУ захватили окраину Андреевки (южнее Бахмута), а на Бердянском направлении подошли вплотную к Старомайорскому, но что это значит в военном смысле – я судить не берусь. Украинские комментаторы говорят, что Андреевка – это чуть ли не ключ к Бахмуту. Если это так, то здорово, конечно.

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Российское же наступление южнее Сватово за сегодня никуда не продвинулось и застряло там же, где его вчера остановили ВСУ. Таким образом, можно смело констатировать, что существенных изменений обстановки на этом направлении за прошедшие сутки не произошло.

Россияне пытались с помощью беспилотников атаковать Киев, но все они были сбиты и не причинили никакого серьезного ущерба. Одессу, вроде, пока оставили в покое. Но надолго ли – сие неведомо.

Сегодня спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил: "У нас есть информация, свидетельствующая о том, что Россия, очевидно, готовит операцию под чужим флагом. Она уже угрожала судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае."

То есть нужно быть готовым к тому, что россияне будут атаковать суда в нейтральных водах, тщательно закамуфлировав свое участие в таких нападениях. Одному Богу известно, зачем им это нужно. Ведь если они спровоцируют симметричный ответ со стороны Украины, то тем самым остановят свой собственный нефтяной экспорт.

Посудите сами: российский нефтяной экспорт на 80% осуществляется практически в равных долях через порты Черного и Балтийского морей. А нейтральные воды – они же везде нейтральные. И если можно атаковать суда в нейтральных водах Черного моря, то значит можно и в нейтральных водах Балтийского. Да и вообще – везде, по всему миру.

Гражданские суда (и нефтяные танкеры здесь не являются исключением) не обладают никакими средствами защиты. Любой беспилотник, любая самая древняя подводная лодка, любой торпедный катер является для таких судов смертельной опасностью. Уж коль сомалийские пираты, обладая лишь моторными лодками и автоматами Калашникова, могли захватывать такие суда, то что может помешать Украине их потопить? Тоже, кстати, под чужим флагом…

Кто это сделал? Кто потопил наш танкер? А хрен его знает! Какие-то карибские пираты… Джек Воробей, не иначе… Купили у колумбийских наркобаронов старую подводную лодку и давай пулять торпедами… Ужас, правда? Мы с вами, Владимир Владимирович, абсолютно согласны. И полностью разделяем вашу обеспокоенность. Вот и давеча они же потопили наш зерновоз. Да, да… Форменное безобразие. Куда катится мир…

Что вы говорите? Упали доходы бюджета? Не на что воевать? Ах, как мы вас понимаем! Сами уже второй год только за счет помощи союзников и вылезаем! Даже не знаем, что вам и посоветовать… Попросите у своих союзников денег… Белоруссия там, Иран, Северная Корея… Нет, Китай не даст… И Индия не даст. Никто не даст. Какая жалость… Так что хочешь-не хочешь, а закругляться надо с войной-то, Владимир Владимирович… Такое дело…

Как там в прошлом году говорил ваш бойкий зам. министра иностранных дел? "Собирайте манатки и валите на границы 1997 года"? Вот-вот. Только вот в вашем случае нужно будет валить за границы 1991 года… Не, ну а как иначе-то? Бюджет трещит, в долг никто не дает, инфляция все сожрала… Какая уж тут война? Тут уж не до жиру…

Так что я лично с нетерпением жду, когда же наконец россияне эту самую "операцию под чужим флагом" сбацают. Вот будет потеха! Это будет самострел даже не в ногу. А прямо себе по яйцам! Молотком!

Пусть только Зеленский не даст себя уговорить "проявить сдержанность". Тут надо х*рачить наотмашь. Чтобы сопли кровавые полетели. И тоже – "под чужим флагом". Это не мы. Это все доблестные ВМФ Республики Науру. Ух, силища! Прямо посреди Атлантики… Надо же… Ничего не бояться!

Если Науру за бабки Абхазию с Южной Осетией признали, то за такие же бабки и российский танкер на себя возьмут. Им-то что? Не станет же Путин из-за этого на них атомную бомбу бросать.

Я уже вчера писал, что эту войну проиграет тот, кто первым сморгнет. И похоже, что у россиян терпение кончится быстрее. Я сужу по тому, что путинские проекты становятся все безумнее и безумнее…

Путинская фантазия уже не ограничивается только лишь повторением похода Тухачевского на Варшаву (с тем же результатом), но он еще хочет и повторения Цусимы! Только в этот раз – "под чужим флагом"! Вот что значит – настоящий кагэбэшник! Все у него исподтишка, все с подвывертом, в гриме, в темных очках, "мистер Джон Ланкастер Бек"… Ну, давай же, не тяни!

Так что дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!