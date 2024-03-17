'Это реально страна рабов': Буданов объяснил, почему в России не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал две причины, по которым в России не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине. Одной из них является то, что Россия – страна рабов.

Об этом Буданов сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Да, ранее эксперты прогнозировали, что из-за потерь России в Украине могут возникнуть протесты на российской территории, но пока такого не произошло.

"Об этом говорили определенное количество экспертов (о возможных протестах в РФ из-за потерь, - Ред.)…", – сказал он.

Глава ГУР МО добавил, что к этому осторожно относится. В то же время, он выделил две причины, по которым в России не происходит соответствующих процессов.

"Почему это не произошло? Так причины две: первая - моральная, ну, Россия, реально - это страна рабов, а вторая - это то, о чем я вам говорил. На этом все зарабатывают сейчас - нет другой работы, кроме как идти". в вооруженные силы. Для большинства россиян это действительно реальность", – пояснил Буданов.

Следует отметить, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что жителей государства-агрессора России неуместно называть рабами. Он отметил, что даже рабы восстали, а россияне "смиренно слушают" все, что им навязывает диктатор Владимир Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба отреагировал на призыв Папы Римского Франциска перейти к переговорам "под белым флагом" в войне России в Украине. Чиновник предостерег от повторения исторических ошибок и напомнил, что флаг нашего государства – сине-желтый, и никаких других оно не будет поднимать.

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