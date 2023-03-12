Блог | Альфред Кох: Это просто массовый психоз: российского народа как такового не существует

Миновал один год и пятнадцать дней войны. Ничего нового за прошедшие сутки на фронте не случилось. Ничего. Кроме того, что русские оккупанты пришли на чужую землю и теперь изо всех сил цепляются за то, что им не принадлежит. И даже хотят еще что-то захватить.

Видео дня

Нет такого преступления, которого они еще не совершили. Они потратили уйму денег, угробили сотни тысяч своих и чужих людей. Они уничтожили будущее своей страны и репутацию своего народа. И что взамен? Ничего. Ничего кроме ненависти и презрения человечества.

Те смехотворные территориальные приобретения, которыми они утешают своих обывателей – не могут впечатлить даже клинического идиота. Это полные руины, груды битой техники и бесконечные минные поля, на разминирование которых нужно теперь потратить десятилетия.

Но и эти приобретения нельзя положить себе в актив. Их нужно защищать ценой огромных потерь потому, что никто в мире не признает их право на эти землю и им четко было сказано, что война будет продолжаться до тех пор, пока они не уйдут оттуда.

Теперь уже всем понятно, что им предстоят десятилетия изоляции и презрения. Что жизнь целого поколения россиян спущена в сортир и теперь она превратится в унылое выживание и бессильную зависть ко всему остальному человечеству. Что им сполна придется заплатить за свою спесь и дикое самомнение, которым они тешили себя все предыдущие годы.

Они уже не помышляют ни о какой победе. Они лихорадочно ищут возможности сохранить видимость статус кво. Им нужно успокоить себя хотя бы ничьей. Поражения их психика не выдержит. Но им придется испить горькую чашу поражения до дна. И им нужно будет сделать выводы из того, что они натворили и где они оказались.

Россия, Россия…. Что ты с собой сделала… Боже мой… Как вы, мои бывшие сограждане, выдержите тяжесть всех своих преступлений, когда масштаб совершенного вами зла начнет до вас, наконец, доходить…

Вы просрали все. Свою жизнь, жизнь своих детей. Уважение остального мира. Свое будущее. Все то богатство, которым вас наделил Господь, вы потратили на убийства и разрушения. И ничего – на то, чтобы улучшить свою жизнь. Сделать ее красивее, осмысленнее, интереснее. Нет. Все было посвящено идее реванша и экспансии.

Желая уйти от назойливой опеки Запада с его бесконечными претензиями по поводу прав человека, вы решили, что возможно свободное плавание. Но грустная правда состоит в том, что оттолкнувшись от Запада, вы приплыли в лапы Китая. И вам еще предстоит узнать каково это: оказаться в его плену.

Россия слишком мала, чтобы играть самостоятельную роль. Она не может быть центром силы. И это печальное открытие россиянам еще только предстоит сделать.

Сорок пять лет, которые я прожил в России безусловно в значительной степени сформировали меня как личность. В этих годах было много хорошего. Даже, наверное, больше, чем плохого. И в благодарность за это, я хотел бы вам сказать россиянам, что по-прежнему люблю вас. И жалею вас. И прошу вас: послушайте меня, а не Путина. Ради всего святого: послушайте, что я вам скажу.

Россия – это небольшая, среднеразвитая страна с плохой инфраструктурой и архаичной экономикой. Народ в России в основном плохо образован и, за редким исключением, низко квалифицирован.

Подвергаясь (с небольшими перерывами) больше ста лет чудовищному гнету власти, российский народ сформировал уникальную ментальность, стержнем которой стали две пословицы: "Москва слезам не верит" и "Умри сегодня, а я – завтра".

Люди начисто лишены эмпатии и кровных уз. Сострадание и милосердие (даже к своим детям и родителям) кажутся им непростительным малодушием. А жалость и прощение – признаком слабоумия. Народа, как такового – не существует. Есть лишь пропагандистские заклинания о величии и славе того, чего в реальности уже давно нет. Образно говоря, народ умер в сталинском колхозе даже в большей степени, чем на войне.

Все, что представляет из себя путинский правящий класс, от него самого, до последнего фээсбэшника – это отходы человечества. Просто мусор и помои. С таким же успехом страной могли бы управлять свиньи или бараны. Посмотрите же на лица этих олигофренов: Патрушева и Герасимова. Разве могут быть на их счет какие-то сомнения?

Располагая такой экономикой, таким народом и такой элитой Россия никогда не сможет соответствовать тому образу, который она сама себе про себя нарисовала. Никакой мощи, силы и величия – нет. Да и не было никогда. Это просто массовый психоз. Жестокая патология, вызванная многолетней пропагандой.

В связи с вышесказанным, вы никогда не выиграете в этой войне. Поверьте мне. Я совершенно искренне желаю вам добра. Немедленно прекратите ее и уходите. Все. И военные, и те из гражданских, кто считает себя россиянами. Этим вы спасете жизни. И свои и чужие. Уйдя, вы перестанете утяжелять свои и так уже неподъемные грехи.

Вы думаете, я настолько наивен, чтобы рассчитывать на то, что вы меня послушаетесь? Нет. Нисколько. Я этот пост пишу лишь для того, чтобы очистить свою совесть. Потому, что я знаю, что будет дальше. И поэтому считаю своим долгом вас предупредить. Даже прекрасно понимая, что никто меня не слышит.

А дальше будет страшное поражение российской армии. И огромное количество гробов, которые пойдут в Россию. И экономическая разруха. И полная изоляция. И вдовы и инвалиды заполонят улицы российских городов. И может быть даже Россия исчезнет с карты мира.

А Украина и мы вместе с ней будем праздновать победу. Потому, что она неизбежна. Потому, что она будет за нами. Потому, что наше дело правое и поэтому враг будет разбит.

Слава Украине!