'Это прикрытие': на росТВ устроили истерику из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и масштабных учений НАТО. Видео

Российские пропагандисты устроили очередную истерику по поводу будущего украинского контрнаступления. Они связали с ним военные учения НАТО и заявили, что операция украинской армии якобы пройдет в те же даты.

Видео дня

Об этом говорилось в эфире одной из передач на росТВ. Ведущий считает, что страны Альянса собрались провести свои учения именно в Европе, чтобы в случае необходимости оперативно помочь ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если откроем карту, мы увидим, что учения НАТО назначены на ближайшее время, самые большие за последнее время с авиационной частью, одни из самых больших за всю историю страны, они назначены ровно на те же даты, что и украинское контрнаступление. Пройдут эти учения Defender- 2023 с 21 апреля по 23 июня. В общей сложности в них принимает участие 17 тысяч военных", – взволновался пропагандист.

Он подчеркнул, что маневры пройдут на территории 10 европейских стран.

"Эксперты обратили внимание, что время выбрано очень "удачно" и оно совпадает с объявленным ранее контрнаступлением ВСУ. Это всего лишь прикрытие для каких-либо поставок и даже помощи украинской армии", – выдал ведущий.

Заметим, что украинские власти не называли точных дат, на которые запланировано контрнаступление. Однако для россиян эта тема, похоже, слишком волнующая.

Напомним: накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Сил обороны Украины есть несколько вариантов развития событий на фронте. Какое из них будет применено – зависит от многих факторов, которые будут фиксироваться в момент принятия решения. Поэтому любые предположения относительно планов украинской армии, в частности, контрнаступления, абсолютно необоснованны.

Между тем, издание Foreign Affairs спрогнозировало, что во время предстоящего контрнаступления ВСУ могут отвоевать значительную часть территорий, захваченных россиянами после 24 февраля 2022 года. Это позволит Украине завершить войну на выгодных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты не скрывают своего страха перед контрнаступлением ВСУ. Они уже начали подготовку к отступлению. В частности, в оккупированном Мелитополе раздают газеты с планами эвакуации россиян;

– The Washington Post сообщило, что Украина отложила свое весеннее контрнаступление из-за погодных условий, медленного снабжения западными партнерами военной техники и утечки секретных документов США. Однако украинские военные не теряют времени, а испытывают оборону оккупантов на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!