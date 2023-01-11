Закончился триста двадцать первый день войны. Весь день только и разговоров про бои за Соледар. Пригожин изо-всех сил пиарится, что будто-бы ЧВК "Вагнер" вот-вот возьмет этот городок под контроль.

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Человек-кувалда хочет убедить публику в том, что это великая победа и что он – ее автор. Городишко, в котором до войны жило около десяти тысяч человек, он пытается выдать за стратегически важный населенный пункт, этакий "новый Сталинград", взятие которого в корне изменит ход войны.

Что по этому поводу можно сказать? Во-первых, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Между "вот-вот взять населенный пункт" и "наконец его взять" лежит такая огромная дистанция, что в нее может поместиться не одна человеческая жизнь.

А во-вторых, оценку этому пригожинскому "подвигу" уже дал Путин. Не дожидаясь разрешения ситуации в Соледаре он назначил сегодня генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба – первым заместителем командующего Сухопутными силами РФ.

Три месяца назад Лапин был снят с должности командующего Центральным военным округом за сдачу Лимана. Этому предшествовала его публичная и унизительная критика со стороны Кадырова и Пригожина.

Хочу заметить, что Путин вообще тяжело расстается с людьми и нужны поистине чудовищные промахи, чтобы Путин так демонстративно избавился от столь высокопоставленного генерала. Тем более если учесть, что в июле он присвоил Лапину звание Героя России за взятие Лисичанска.

Также хорошо известно, что Путин не любит поддаваться на публичное внешнее давление и если кого-то из его чиновников открыто критикуют, можно быть уверенным: в ближайшие месяцы этому чиновнику ничего не грозит.

И поэтому увольнение Лапина сразу после его критики Кадыровым и Пригожиным было чем-то совершенно неординарным и могло означать только одно: Путин дал этим двум "полководцам" карт-бланш. И возложил на них все свои надежды. Ведь очевидно, что таким демонстративным шагом он противопоставил себя армии и показал, кто теперь в России может влиять на отставку и назначение командующих военными округами. И это были не Герасимов с Шойгу.

Наверняка эти два "великих воина" убедили тыловую крысу Путина в том, что они (только позволь, надежа-государь!) принесут ему победу. Главное – чтобы им не мешали и дали им все, что нужно. А уж они, со своими чудо-богатырями горы свернут и укров – разнесут в пух и прах. Путин им и поверил. А как не поверить, если у самого нет никакого военного опыта и образования, а правды ему никто не скажет?

И вот три месяца они "побеждают". Первым понял, что все пошло не так, как оно планировалось, что "гири не золотые", и что на этом пути он не сыщет себе воинской славы, Кадыров. И как-то бочком-бочком потихоньку отвалил обратно в Инстаграмм и оттуда теперь вещает в своей обычной манере, уже не обещая ничего конкретного, а просто угрожающе потрясая кулаками в адрес абстрактного Запада, и, в сущности, ничем не отличаясь теперь от Димона Медведева.

Пригожин держался дольше. В принципе оно и понятно: у Кадырова есть железобетонная должность и он всегда может вернуться в Грозный и заняться своими непосредственными служебными обязанностями главы Чечни. А куда с тех высот, на которые он опрометчиво забрался, возвращаться Пригожину? В повара? Нееее… Вряд ли ему теперь позволят затеряться на кухне у Путина.

В отличие от Кадырова, он натворил столько делов, что его уже даже в тюрьму не примут. Его даже в морг не возьмут, так сильно он наследил. Во-первых, он нарушил все мыслимые законы, завербовав в свою частную армию (что само по себе – преступление) заключенных, пообещав им от имени Путина помилование (юридическая чистота этих действий не обсуждается, право тут даже не ночевало). Во-вторых, он ввел в этой ЧВК бессудные казни, причем в чудовищных, средневековых формах. В третьих, он открыто этим бахвалился. И в-четвертых, и в-пятых, и сто двадцать пятых…

Короче, этот деятель натворил уже на десяток пожизненных. И единственное, что могло его спасти – это серьезный успех на фронте. Вот тогда он – молодец, а победителей, как известно, не судят.

Он сначала взялся штурмовать Бахмут. Уже даже не знаю сколько он его штурмовал, то ли пять, то ли даже шесть месяцев. И никуда в результате он не продвинулся. Сначала у него был плохой Лапин. Ок, сняли Лапина. Потом у него "п*дором" стал Герасимов. Это тоже ему сошло с рук. Потом, рассказав, что в Бахмуте "500 линий обороны" и его взять трудно, он переключился на Соледар.

И вот сейчас он продает Путину "вот-вот взятие" Соледара как такую грандиозную победу, ради которой Путину нужно простить ему все репутационные издержки с кувалдой и прочими фокусами, потерю десятков тысяч бойцов и уймы денег, потраченных на оружие и боеприпасы. И еще Путин должен простить ему потенциальный конфликт с армией, в который Пригожин его затянул.

И Путин это не покупает. Не дождавшись взятия Соледара, он возвращает Лапина и демонстративно назначает его на должность с повышением. Это плевок в морду Пригожину и одновременно – ответ на вопрос как в Кремле оценивают возможное взятие Соледара и какое значение они придают этому "успеху". Ответ – никакого. То есть оценивают его вполне трезво.

Что же делает теперь Пригожин? Он начинает рассыпаться в комплиментах украинской армии. Он хвалит ее бойцов за мужество и стойкость. Напомню, что до этого он неожиданно позитивно говорил о Зеленском.

Провалиться мне сквозь землю, но как это оценивать если не призыв к диалогу? То есть понимая, что на своей, российской стороне за все свои художества он скоро станет объектом для охоты (причем не исключено, что в прямом смысле этого слова), он подает маячки украинским визави: я открыт к диалогу, я нормальный парень, со мной можно разговаривать.

Какие будут ваши условия? Что вы мне можете предложить? Что вы говорите? В обмен на что? Ну, я не знаю… Я многое могу. А что бы вы конкретно от меня хотели? Для меня нет запретных тем, все обсуждается… Поговорим как бизнесмены. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?

А с другой стороны, он, конечно, оказал Путину огромную услугу. Он собрал по всем российским тюрьмам и зонам полный человеческий шлак и угробил его в бессмысленных штурмах малозначительных населенных пунктов, отвлекая и заставляя терять солдат, время и ресурсы украинскую армию. И выиграл для Путина как минимум три месяца подготовки резервной армии. Ведь если бы не эти его атаки, то ВСУ уже давно развили бы наступление на Кременную и Сватово и освободили бы половину Луганщины.

А может быть ради этого ему и прощались все его художества? Хотя история с Лапиным не подтверждает этой теории. Лапин и Герасимов не простят Пригожину такого удара по их авторитету. В армии такие вещи недопустимы. И генерал, который снес такое оскорбление – не сможет ею командовать. Думаю, Пригожин это понимает. Поэтому и рассыпается в комплиментах украинцам.

А может его использовали в темную? И теперь "мавр сделал свое дело, мавр может уходить…" Должен же, наконец, "Новичок" хоть кого-то убить?

Короче, х/з. Одно я знаю твердо: 20 января очередной Рамштайн. И там будут приняты все нужные решения. Решения, которые поставят точку в этой войне. Причем уже в этом году. И эти точка будут стоять в том месте, где мы хотим. А не там, где хочет Путин. Вся логика последних недель говорит об этом.

И как может быть иначе, если наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!