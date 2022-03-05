Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

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Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

Тот самый п*здец, который пришел в Россию.