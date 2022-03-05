Это – эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"
Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.
Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".
На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.
Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.
Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.
Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
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