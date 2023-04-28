'Есть там планокуры?': российские военные на Донбассе думают только о наркотиках. Перехват

Некоторые российские военные, которые воюют против Украины на Донбассе, обеспокоены совсем не военными действиями. Захватчики думают о том, где бы им взять на передовой наркотики.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского военного с товарищем по службе, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). С ним он обсуждал возможность заказа наркотических веществ.

"Ну бл*дь. Мотолыжники вот эти. А есть там планокуры? Есть там кто курит? Слыш, пошли к ним, *бать, дадим им денег, пока нам не привезут", – говорил россиянин.

Однако в трубке ему отвечали, что у тех людей, к которым он хотел обратиться, наркотики плохого качества. Это очень расстроило оккупанта.

Известно, что этот военнослужащий РФ с наркотической зависимостью сейчас находится на Авдеевском направлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Из-за этого в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

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