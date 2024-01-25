Неоднократно говорил, что анализ исторических закономерностей требует шага в 10-12 лет – на более коротких отрезках почти ничего не разглядеть. А вот посмотришь на три десятилетия – и многое становится понятным.

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Далее текст на языке оригинала.

Уважно погляньте на картинку. Я вже писав, що ідея про вигідність для Росії затяжної війни – фейк і пропаганда. Так, ще на рік-два внутрішніх запасів у неї вистачить, але продовження війни понад цей термін для неї так само страшно, як і для нас.

Нафтогазові доходи становлять до 70% надходжень до бюджету РФ. Якщо нічого не зміниться (що навряд), Росія більше ніколи в історії не зароблятиме стільки грошей, як в нульові. У Європі – скраплений газ зі США і звичайний з Норвегії + зелений перехід, припинення зростання (а то і крах) Китаю - все це вестиме до занепаду Росії.

Якщо ми виграємо цю війну, вона стане останньою російсько-українською. Більше сил для нападу у Росії не буде – ані людей, ані грошей. Назад на ринки її просто не пустять конкуренти.