Эйдман о провальном параде и ядерных угрозах Путина: россиянам дают новую дозу 'победобесия'

В Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный ко Дню победы. По данным западных и украинских СМИ, а также чиновников и экспертов, глава РФ Владимир Путин собирался официально объявить Украине войну. Однако в своем выступлении диктатор этого так и не сделал.

Почему российское руководство изменило планы и какие сигналы кремлевский лидер посылает, угрожая ядерным оружием, OBOZREVATEL рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман.

Российские власти впервые за всю историю современной РФ отменили воздушную часть парада. Не сложилось и с пролетом над Москвой так называемого "самолета судного дня", предназначенного для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны.

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"Мы видим, что отменили военно-воздушные парады не только в Москве, но и в других городах. Я думаю, решение приняли потому, что авиации нанесен большой ущерб на войне в Украине. А гонять туда-сюда оставшиеся самолеты сложно. Видимо, и летчики заняты, и техники мало. А показать один лайнер "судного дня" было бы странно", – говорит политолог.

Эйдман подчеркивает, что Кремль не решился на всеобщую мобилизацию и объявление войны, так как такое решение стало бы сильным ударом по стабильности режима. По мнению социолога, население РФ воевать не хочет, даже сторонники так называемой "спецоперации" не готовы отдать свою жизнь за амбиции кремлевского диктатора.

"Большинство же людей не понимает, что Россия находится в состоянии войны, а после объявления мобилизации это большинство оказалось бы в совершенно другом мире. Это подорвало бы стабильность режима – и политическую, и экономическую. А еще вызвало бы волну эмиграции – мужчины призывного возраста массово сбежали бы из страны. Это дестабилизировало бы режим, а Путин этого не хочет", – считает эксперт.

Путин в своем речи отдельное внимание уделил теме "нацистов" в Украине и западных странах. "Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США делают ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура. Россия дала упреждающий отпор агрессии", – сказал российский политик.

Эйдман отмечает, что глава Кремля не отступает от своей традиционной риторики: он использует символический капитал победы дедов во Второй мировой, чтобы оправдать сегодняшнюю войну против Украины.

"Он пытался использовать этот моральный капитал для того, чтобы "шельмовать" Украину и Америку. Это все в рамках гражданской религии "победобесия". Чтоб объяснить населению смысл и значение этой войны".

Политолог поставил под сомнение адекватность кремлевского лидера и предположил, что от Путина можно ожидать всего. Однако, считает Эйдман, разгон истерии про ядерное оружие все же рассчитан на иностранную аудиторию. "Цель такая: напугать Запад ядерной войной, чтоб он не "вписывался" за Украину".

"Но и, конечно же, поддержать кашу в голове российских диванных войск. Потому что путинская аудитория несколько разочарована из-за того, что победы все никак нет. А они же сидят на наркотике победы, и им нужна новая доза. Чтоб их немного возбудить, Кремль прогоняет историю про атомный удар – а зрители представляют ядерный гриб над Вашингтоном и мастурбируют. Все довольны", – резюмировал социолог.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин решил не демонстрировать "самолет судного дня" из-за давления Запада, а вовсе не из-за погодных условий.