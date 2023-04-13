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"Еб**им по НАТО, запомните слово Раша": оккупантам на передовую привезли концерт для поднятия боевого духа. Видео

Ульяна Виноградова
Новости России
1 минута
2,7 т.
'Еб**им по НАТО, запомните слово Раша': оккупантам на передовую привезли концерт для поднятия боевого духа. Видео

Российские оккупанты каждый раз удивляют своими поступками и агрессивностью, которая уже льется через край. К военным преступникам РФ отправили на фронт артистов. Слова песни, которой развлекали захватчиков крайне циничны.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах две женщины исполняют пропагандистскую песню с матерными словами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артистки, которые приехали на передовую на старом автобусе, предстали перед оккупантами прямо на лугу. Там же они выставили огромные музыкальные колонки.

"Еб**им по НАТО, запомните слово Раша": оккупантам на передовую привезли концерт для поднятия боевого духа. Видео

А чтобы соответствовать тематике выступления, надели военную форму и эмоционально пели о НАТО, фашистах и о том, что "защищают свое родное".

"Еб**им по НАТО, еб**им. Ракетами, танками, пехотою нашей. Еб**им по фашистам, еб**им! Навечно запомните слово "Russia", – исполняли россиянки, активно жестикулируя всем своим телом.

Отмечается, что горе-певицы пытались развеселить оккупантов в окрестностях Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты в разрушенном ими Северодонецке устроили "танцы на костях", пока люди замерзают в своих домах. Проживать в городе практически невозможно: разрушены или повреждены дома, не работает канализация, нет отопления.

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