'Еб**им по НАТО, запомните слово Раша': оккупантам на передовую привезли концерт для поднятия боевого духа. Видео

Российские оккупанты каждый раз удивляют своими поступками и агрессивностью, которая уже льется через край. К военным преступникам РФ отправили на фронт артистов. Слова песни, которой развлекали захватчиков крайне циничны.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах две женщины исполняют пропагандистскую песню с матерными словами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артистки, которые приехали на передовую на старом автобусе, предстали перед оккупантами прямо на лугу. Там же они выставили огромные музыкальные колонки.

А чтобы соответствовать тематике выступления, надели военную форму и эмоционально пели о НАТО, фашистах и о том, что "защищают свое родное".

"Еб**им по НАТО, еб**им. Ракетами, танками, пехотою нашей. Еб**им по фашистам, еб**им! Навечно запомните слово "Russia", – исполняли россиянки, активно жестикулируя всем своим телом.

Отмечается, что горе-певицы пытались развеселить оккупантов в окрестностях Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты в разрушенном ими Северодонецке устроили "танцы на костях", пока люди замерзают в своих домах. Проживать в городе практически невозможно: разрушены или повреждены дома, не работает канализация, нет отопления.

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