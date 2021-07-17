Сегодня – моя любимая рубрика "Пожить по-русски". Я б ее каждый день на завтрак, обед, ужин и сладкое подавала потребителям информации в Украине, особенно той части, которая активно кушает телевизионную кашу, шоу и мечтательно закатывает не банки с огурцами, а глаза на лоб – "ах, а вот на России, пожить бы по-русски".

Вот вчера разговорилась с незнакомым человеком в Каневе, а у нее – одноклассник в Донецке (учились вместе в начальных классах, а потом он с родителями уехал на Донбасс задолго до войны), который ей рассказывает об ужасах жизни в "рыгспублике днр": нет воды, комендантский час, избивают в милиции, милиция делает рейды по предпринимателям и тупо собирает дань, невкусные продукты, технический спирт вместо водки, без разрешения и пропуска нельзя поехать на море или в "соседнее государство лнр", работы нет, а ведь так хотели его родители пожить по-русски.

Рассказывали ему, как это прекрасно, жить в СССР, жить на России. Теперь родители стоят часами в очереди и переплачивают решалам, чтобы получить пенсию в Украине, она в три раза больше пенсии "угольной швейцарии", на "русскую пенсию" в "днр" не прожить. Еще – очередь за питьевой водой к бочке. Ее привозят 1 раз в день. Еще там очень дорогая медицина, хотя она бесплатная. Но взятки. И еще нужно найти хорошего специалиста и даже медсестру, чтобы правильно сделала укол. Это тоже по блату и за деньги.

Поэтому молодой человек, ему где-то 23 года, в шоке от всего этого. Он уже несколько раз отсидел на подвале, был избит в милиции, его задерживали на нарушение комендантского часа, очень хочет сбежать из "республик" и этого любимого родителями СССРия в мирную часть Украины, на родину в Канев, где родился и жил до 12 летнего возраста. И он не понимает, почему люди хотят жить вот так, как живут они. В чем прикол всего этого, задается он вопросом. И постоянно расспрашивает живущих в мирных частях Украины ровесников, чем же им так не нравится Украина, почему они в большей своей части завидуют ему и скулят "пожить бы в Москве, по-русски, у вас же Путин и все есть".

"А чего нет в Украине?", — удивляется парень: мороженное разных сортов, полно пива, водки, еще и крутят носами, выбирая и оценивая, мясо свежайшее, сало, курятина, индюшатина, колбасы сколько сортов, кто-то считал, работа, зарплата и свобода — все это есть. Абсолютно все есть, и еще можно свободно орать, что недоволен тем, что есть.

А в "днр" и на России не так. Там и половины вкусняшек украинских нет, только химия одна и пальмовое масло, и хамство повсеместное, и обвес, обман, и попробуй мявкни, что недоволен. Он искренне не понимает, зачем его родители, так отчаянно ненавидя Украину, пытались построить на Донбассе СССР, так преданно любили Россию, что испортили ему жизнь. И так же искренне не понимает, почему большинство украинцев так же, как и его родители, отчаянно хотят испортить жизнь своим детям и внукам, помогая строить гетто и возвращая Украину в СССР.

Да, кстати, когда мы, переселенцы, пытаемся рассказывать местным жителям про войну, оккупацию и жизнь под Россией, нам не верят, более того, мы вызываем агрессию у людей.

"Та шо ви брешете людям, я ось завидую тим, хто на Донбасі, бо їх Путін забрав, то хоч життя побачать, валить надо з цієї клятої України, — влезла в наш разговор женщина, — шо поганого, що Путін повертає людей назад у радянське життя, там було гарно".

Вот и мечтаю, чтобы для таких любителей триколорадок, живущих с вечной ненавистью к своей стране, было на телевиденье шоу "пожить по-русски". Эх, их бы еще и вот месяцок в таком гетто, как "рыгспублики" подержать, но, мы же страна законов и уважения к выбору своих граждан. Они выбирают гетто, строят это самое гетто. А мы их толерантно уважаем. Аж до самого расстрела. Нашего расстрела.

Но, я считаю, что и один в поле воин, поэтому и веду свой блог. Знаю, умные люди прочитают и поделятся с остальными. И капля информации превратится в море, а там — вода и камень точит.

Сегодня очень интересная информация о жизни по-русски.

Я вот наблюдала недовольство, которое черной рекой лилось от наших военных, после реформ питания в армии, мол, яблоки не того размера, тушенка слишком мясная, каша слишком наваристая, глаза разбегаются суп или солянка, сложно выбрать, ананасы крупно нарезанные дают, и сыр с недостаточно голубой плесенью. Им в ответ благоразумное: люди, опомнитесь, до реформы питания армия ела перловку на гнилой морковке, и запивала чаем семиразовой заварки, 1 пакетик-утопленник на ведро.

Споры о том, как должна кушать армия, и какой размазанности по тарелке должна быть каша, не умолкают до сих пор. Есть, есть у нас любители экстрима, которые так и норовят и в солдатский столовский бюджет шаловливые ручки запустить, и устроить людям жизнь "а вот в мои годы".

Поэтому, а почему бы и не сравнить, как кушает армия РФ, и как наша. Ну, просто, чтобы понимали, что армия — это мы все, работа армии и ее обеспечение, это наша мирная стабильность, спокойствие, работа и уикенд. Поэтому, как только в ВСУ появятся так любимые запроданцам дедовщина, генеральские дачи, советские нормы и ГОСТы, все, прощайтесь с миром и готовьтесь встречать оркостан в своих городах. Если наша армия будет построена по стандартам НАТО, можете смело брать детей и ехать на море. Наше ВСУ вас прикроет.

Итак, Россия. Страна нефтедолларов, нефтеалзмазов и сверхнадверхдержава с нанотехнологиями. А что там у…

Цитата: "Министр обороны РФ Шойгу отчитал губернатора Голубева за отсутствие сала и баранок в военных столовых под Ростовом. Во время рабочего министра в Ростов он вместе с главой региона провел инспекцию военных частей, которые базируются в Ростовской области. Посещая столовую одной из мотострелковых дивизий, Шойгу обратил внимание на отсутствие некоторых продуктов в меню воинского общепита".

"Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области — и нет сала! Я был в 155-й горной бригаде, так там сало в любом ассортименте", — возмутился военный.

Чуть позже министр отчитал Голубева и за скудное наличие в рационе солдат баранок. До этого донской губернатор бахвалился перед гостями рекордными сборами урожая на Дону.

"Сколько, вы говорите, собираете хлеба? А баранки только на одном столе", — сказал он прямо в глаза губернатору. Губернатор оправдался по-военному — в стиле "виноват, исправлюсь!" и пообещал исправить ситуацию".

Фото с солдатских столов традиционно не показали. Но, думаю, что генералам подавали явно не щи с кислой капустой и перловку с отваром моркови. Что-то, а показушно кушать умеют по всем постсоветским странам. И вот только увидели показушные обеды генералов — бейте тревогу, значит, у солдат меню "консерва, картонка и маленькая хлебчонка".

То, что солдаты в Ростове – частые "гости" новостных линий в разделе криминал, говорит о многом. То у фермера арбузы с поля унесут, то помидоры соберут на продажу, чтобы себе портянки купить. В общем, об обеспечении солдат в РФ, стоит читать не в генеральских отчетах, а в криминальных сводках.

Особо умилило требование дать солдатам сало в жару и баранки. Баранки, кто не знает, это бублики, сухпаек. Сушка. Но у россиян это традиционная еда: когда жрать нечего, то можно и баранку пососать.

Напомню, что в Ростовской области все военные – это ротации из РФ в ОРДЛО и обратно. Все военные полигоны Ростовской области – это те военные РФ, которые принимают участие в боевых действиях в Украине.

И вот, смотрите-ка, сальца им захотелось, хорошего. Начнем с того, что на России хорошему салу просто неоткуда взяться. Все свиньи РФ – это вырожденное сухохрящевое поголовье, так как семенных фондов здесь нет, и племенную работу здесь давно не ведут. Так, показуха одна. Я это видела еще до войны. Мы ездили на сельхозвыставки в Ростов, и я была в шоке от качества животных.

Во-вторых, в Ростовской области несколько лет подряд гуляет куриный и свиной грипп, поэтому почти все свинофермы, потеряв поголовье, разорены кредитами. Чтобы хоть как-то выпутаться из кредитов, фермеры играют со страховками и попросту поджигают свои фермы. Так 27 мая 2021 года в хуторе Гусев Каменского района Ростовской области загорелся производственный корпус свинофермы площадью 2 тысячи кв. метров, сгорели около 11 тысячи поросят. И это не единичный случай. Рейдеры, бандитизм, налоги, грабежи, воровство работников разоряет бизнес по всей РФ.

В-третьих, сала на России быть хорошего не может еще и потому, что выкормка свиней идет исключительно на сухом пайке, то есть на премиксах-биодобавках. Это мясо и сало, извините, так пахнет, что у меня и собаки его есть не хотели. Так же воняет и курятина, выращенная на России. Я же жила в 12 км от Гуково, в городе Свердловск Луганской области. Так вот все ростовчане ездили за свининой, растительным и сливочным маслом и вкусными макаронными изделиями к нам на рынок.

Так что вот, жуйте баранки, товарищи российские военные, ну, или ремень с кирзовыми сапогами, кому как повезет. Я так понимаю, что солянки, ананасов, салатов из свежих овощей, бананов и вкусных пирожных в российской армии не подают. Это хорошо, худой солдат много не навоюет. Но это и плохо. Голодные россияне до сих пор пускают слюни на нашу землю, ведь здесь вкусно все — от сала до узвара.

Поэтому поддерживаем наши ВСУ, а россиянам говорим: вы свое хлебало на наше сало не разевайте. Что там ваш лидОр сказал: "восстановление границ Украины по карте 1922-го года"? Ай, молодец! В 1918-1922 годах Ростовская область была Украиной, ну, как многие другие области. Видимо поэтому у ростовского губернатора такая страсть к сальцу. Гены не врут!

А о баранках России – это вообще отдельная песня. Ну, вот такой у них деликатес и исконно русский (украли у какого-то народа, понятное дело) продукт. Баранки к чаю, баранки на самоваре, баранки к щам, баранки вместо обеда, баранки… вместо подарков и наград.

Да-да, вы не ослышались. В Московской области детей, которые участвовали в турнире по самбо, наградили необычными медалями: им на шеи повесили сушки-баранки. Соревнования проходили 12 апреля 2021 года в спортивной школе "Кашира". Стандартных медалей не нашлось, шоколадные тоже не успели купить, поэтому пришлось использовать сушки. Их повесили на обычную нитку и надели детям на шеи.

Баранку еще называют бублик. Я так понимаю, переживая за наличие в солдатском рационе баранок-бубликов, как и наличие этих самых бубликов-баранок на шее детей, достаточно красноречиво напоминает россиянам: "дырку от бублика, получите, позорнейшие, а не социальную защиту и развитие".

Жду следующий тренд России: "баранки из пшеничных отрубей", "баранки из вторично переработанных продуктов", "баранки диетические, с углубленной дыркой". Интересно, а "народная милиция" рыгспублик, которая тоже по стандартам СССР и РФ существует, она уже обаранилась или еще нет?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.