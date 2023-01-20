Владимир Путин думает, что будет жить вечно, а значит, столько же будет президентом Российской Федерации. Теперь некоторые российские порталы объявили о желании главы Кремля пойти на очередной шестилетний президентский срок.

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Напомним, что следующие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. Если Владимир Путин действительно будет участвовать в этих выборах, значит, он победит, поскольку в существующем российском политикуме нет серьёзных контр кандидатов. Кремль всегда фальсифицирует выборы. Он контролирует Центризбирком и в последний момент вводит в элдектронную систему итоговые цифры, которые, по его мнению, лучше всего соответствуют текущей политической ситуации.

Так это делается в обычном цикле парламентских выборов. А когда мы говорим о президентских выборах, Кремль вообще контролирует каждый миллиметр политических движений и особенно публикацию итоговых цифр по выборам. За последние 23 года политическая оппозиция в РФ полностью уничтожена, а то, что осталось, либо не имеет политической силы, либо находится под колпаком ФСБ. Более двадцати лет российские СМИ вдалбливали гражданам России в головы, что у страны нет другого лучшего кандидата, чем Владимир Путин. Большинство российского общества соглашается с этим и кивает в знак поддержки дольше всех находящемуся на посту президента РФ.

Молодое российское поколение даже не знает, что когда-то у власти в России были другие люди. Всю их молодую жизнь Путин всегда был один правитель страны, и другого они даже теоретически не в состоянии представить. Так что сейчас Владимир Путин отдал распоряжение о начале подготовки к следующим президентским выборам, на которых он будет баллотироваться. Понятно, что он должен победить ещё в первом туре, набрав не менее 70% голосов. Это обычная схема победы Путина на последних выборах и вроде бы остаётся главным вариантом на раннюю весну 2024 года. После победы он будет править РФ до 2030 года, а значит спецоперация которую он лично начал 24 февраля 2022 г. может затянуться до 2030 года. Если уже погибло 120 000 российских солдат, то к 2030 году такими темпами на украинских полях сражений их будет уничтожено до миллиона, а это значит ещё и три миллиона раненых. При этом не исключено, что Владимир Путин, а точнее его политическое окружение, позже будут добиваться ещё одного мандата для переизбрания на шесть лет, то есть до 2036 года.

Вот такая перспектива политического развития Российской Федерации на ближайшие 13 лет. На самом деле, кажется, что время там как-бы остановилось, и большинство граждан России с нетерпением каждый раз ждут появления одного и того же человека на всех важных государственных мероприятиях. Точнее, похожего внешне одного и того же человека. Вот уже шесть-семь лет мы все наблюдаем, как на телевидении часто появляются разные Путины. По сговору и плану ФСБ у Путина теперь есть три двойника, которые время от времени появляются на телевидении, на некоторых российских форумах и на важных мероприятиях. Они того же антропологического строения, но, конечно, это разные люди. Один повыше, у другого другие руки, у третьего какая-то своя болезнь, и вы не знаете, болен ли Путин или кто-то из его двойников. Каждый из них может умереть естественной смертью, и для ФСБ становится настоящей проблемой то, как найти ещё одного нового двойника.

В столь позднем возрасте это практически невозможно, а главное его надо научить вести себя как Путин, говорить тем же голосом, иметь те же манеры. Этому можно научиться как минимум за три-четыре года. И все прекрасно понимают, что этого времени в запасе у ФСБ нет. На самом деле не многие знают, кто перед ними - Владимир Путин или один из двойников. Это касается прежде всего политиков, лично знакомых с Путиным как минимум с 2000 года. Они сразу могут отличить оригинал от копии. Кроме того, не исключено, что настоящего Путина уже нет. В любом случае, поведение Александра Лукашенко во время последнего визита Владимира Путина в Минск показало, что перед ним стоит скорее путинская копия. Особенно это было видно по одному из двойников, когда Путин два месяца назад якобы посетил регионы, где проводилась так называемая частичная мобилизация с осмотром условий подготовки новомобилизованных солдат.

Забавно, как министр Сергей Шойгу симулировал свою лояльность фальшивому президенту по российскому телевидению. В данном случае сомнений в том, что это был двойник не было вообще. Таким образом, не исключено, что у ФСБ есть сценарий, согласно которому один из трех двойников останется жив до 2036 года, если настоящий Владимир Путин умрёт. Этот двойник примет участие, если потребуется, в выборах 2024 года. Если они не доживёт до 2030 года, то есть когда планируются очередные президентские выборы, то, может быть, кто-то из двоих, оставшихся в резерве, останется жив.

Россияне будут радоваться такому крепкому здоровью и политическому долголетию своего президента и будут голосовать за решительного человека, который поднял русский народ с колен и теперь ведёт его в светлое будущее с помощью специальной военной операции. Вот только непонятно, кто поставил русский народ на колени. Возможно, употребление водки, которое стало для россиян огромной национальной проблемой. К 2036 году на полях сражений в Украине погибнет еще один миллион новомобилизованных, но Кремль не будет слишком беспокоиться об этом. Люди там живут своей жизнью, там не так уж и плохо, поэтому ФСБ заставит двойников до конца жизни притворяться президентом Владимиром Путиным. Кажется, эта роль им не надоела, а некоторые копии с амбициями могут даже добиться на политическом уровне чего-то большего, чем это удалось оригиналу.

В общем, всё это было бы смешно, если не было бы печально.