Двое убитых и 19 раненых за два дня: ''мобики'' из Сибири взбунтовались и пожаловались на плохие условия на войне. Видео

Группа мобилизованных солдат путинской армии из Новосибирской области записала видеообращение, в котором потребовала вернуть их с фронта в Украине. Оккупанты признались, что их полк был расформирован еще в РФ, и сейчас они не принадлежат ни к одному воинскому подразделению.

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Также пожаловались на плохие условия и потери, отметили, что находятся на территории "ДНР" и не понимают, что им делать дальше. Обращение "мобиков" опубликовал Telegram-канал "Люди Байкала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах показано более десяти захватчиков, которые скрыли свои лица за балаклавами. Один из них читал обращение с листочка, постоянно запинаясь.

Так, он заявил, что 31 декабря их отправили в "ДНР" – якобы готовили к службе в территориальной обороне, но потом переквалифицировали в штурмовую группу и отправили в бой без соответствующей подготовки. Оккупант пожаловался, что у них уже есть потери.

"19 раненных и двое убитых. И это за двое суток", – сказал он.

Мобилизованные россияне назвали номер своего бывшего полка – 1439 (в/ч 95380), но уточнили, мол, он был расформировали в Новосибирск еще в прошлом году.

Кроме того, авторы обращения заявили, что находятся на территории "ДНР" без техники и снаряжения, не состоят на довольствии армии Р, а еду, воду и медикаменты покупают себе сами.

"Живем в полной антисанитарии. Лечимся своими силами, за свой счет. Отправили нас только с бронежилетами класса 4А и касками БР2", – отметил захватчик с бумажкой в руках.

По его словам, обращение записывалось 24.01.2023. Хотя, судя по контексту, конкретного адресата у него нет: "мобики" просят наказать "ответственных за этот произвол", разобраться в ситуации и вернуть их с линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину за амбиции диктатора Путина, пожаловалась на обеспечение и условия жизни военных РФ. Она заявила, что у них нет ни еды, ни сигарет, а жить приходится в посадках.

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