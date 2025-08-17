Дроны атаковали железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области РФ. Фото и видео

Ночью 17 августа беспилотники атаковали железнодорожную станцию "Лиски" в одноименном городе Воронежской области РФ. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов юго-восточной железной дороги страны-агрессора.

Видео дня

Предварительно, в районе объекта вспыхнул пожар, но детальные последствия атаки уточняются. Ее подтвердили власти региона, местные же жители слили в сеть некоторые кадры с места событий.

Что произошло в Лисках

По данным Telegram-канала Exilenova+, с ночи в Воронежской области объявили "тревогу" для Острогожского и Лискинского районов в связи с "угрозой непосредственного удара БПЛА". Россиянам посоветовали зайти в свои дома и квартиры, но отойти от окон.

Около 02:40 по местному времени те пожаловались на шесть взрывов и шум дронов. А губернатор Александр Гусев утверждал, что российские силы ПВО и РЭБ "сбили несколько БПЛА", обломки же якобы повредили окна жилого дома.

После чиновник заявил, мол, российская ПВО над тремя районами области "подавила и уничтожила еще около пяти БПЛА".

Вскоре в российских пабликах появились кадры со звуками пролета дрона и пожаром. По словам очевидцев, была атакована станция "Лиски".

Гусев заявил, что это "в результате падения обломков беспилотника". Он подтвердил повреждение ЛЭП на железнодорожной станции, из-за чего задержано движение нескольких поездов. Также по его словам, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. А еще в одном муниципалитете– возгорание газовой трубы.

Что предшествовало

На атаку дронов жители Воронежской области РФ жаловались также в начале августа: россияне заявляли о взрывах и пожарах, а власти региона утверждали, что "сбили около 15 беспилотников".

В ночь на 4 августа в российский Воронеж снова пришли "хлопки": на этот раз россияне расслышали не менее пяти взрывов и были убеждены, что это их ПВО "сбивает беспилотники над городом".

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года глубинные удары Сил обороны Украины нанесли России экономический ущерб на $74,1 миллиарда. Это составляет более 4% от валового внутреннего продукта государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!