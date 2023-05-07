Итак, пришла пора и мне высказаться относительно атаки на кремль, состоявшейся в ночь на 3 мая. Выслушал всех и подытоживаю.

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Прежле всего, выяснилось, что в мордоре практически нет реальных средств ПВО. Всё, что было (если и было), используется орками в Украине. Сам же мордор в этом плане практически беззащитен. Можно, конечно, предположить, что обнажена только москва, а так всюду в россии порядок, но на подобную конспирологию не отважусь.

Никто в рф за происшедшее даже не был наказан. Проникновение БПЛА в кремль там даже не сочли нештатной ситуацией, достойной кадровых решений. Для страны, у которой все средства ПВО находятся за рубежом, отсутствие их в том числе и над кремлём — совершенно естественно и потому абсолютно ненаказуемо.

Украинские военные, комментируя инцидент, намекали насчёт НЛО (обновлённый вариант перекура), что было как бы намёком тем, кто намёки в состоянии понимать.

Напомню, что НЛО в последнее время с визитами в мордор вообще зачастили, предпочитая, правда, больше нефтебазы. Но космос любит, очевидно, разнообразие.

Тем же, кто прямо говорит о том, что дроны послала Украина, отвечу так: "Украина" — ещё не означает "из Украины". То есть Украина, может, космос и попросила, однако же непосредственные космические исполнители могли оказаться и поближе, но об этом лучше знают в будановском НАСА (НАши — САми).

Важно здесь то, что "украинский космос" был чрезвычайно гуманен: если орки, чтобы напугать, убивают мирных людей, в данном космическом случае никто убит не был, хотя эффект оказался несопоставимо больше. Без жертв, но КТО НАДО — таки напуган ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Изумительна, между прочим, реакция пескова: тот официально сообщил причину, по которой президент остался жив: ОН В ЭТО ВРЕМЯ НАХОДИЛСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ!!! То есть Путин в 3 часа ночи не был на крыше сенатского дворца кремля (а больше, как мы знаем, ничего и не пострадало). Какая новость: надо же, кто бы мог подумать… Это при том, что в москве (да ещё и в кремле!) путин, как все знают, ночи вообще проводит крайне редко, где уж ему повторять подвиги Карлсона! (Карлик — да, Карлсон — нет.)

Космос не покушался: такой цели не было, космос продемонстрировал, как у фигуристов, показательную программу. Обязательная и произвольная — ещё впереди.

P.S. И — пару слов о китайцах, куда ж без них. Как всегда, "чётко и последовательно" КНР в ООН заявила, что россию агрессором не считает. То есть мир, выходит, явно переоценил недавнее китайское голосование: китайцы по-прежнему просто балансируют на канате. В этом извечном китайском балансировании (посчитайте, сколько раз туда-сюда только за весну!) — их действительно извечная китайская последовательность. Одно слово — ВОСТОК.