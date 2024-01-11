Вот он, подлинный триумф: "Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Подмосковье. Поговорил с Воробьевым, поручил МЧС и "Россетям" принимать все возможные меры для обеспечения энергоснабжения". То есть, Западную Европу заморозить не удалось, а вот свою часть Европы – вполне. Ведь могут же, когда захотят! Теперь главное – не отпускать бразды правления, не снимать ситуацию с контроля, доморозить все – вплоть до Кремля. Время нынче огневое-тревожное, и прорывы нужны как никогда – хотя бы в канализации! А для начала решили арестовать замглавы администрации Подольска. Вместе с ним взяли за хобот гендиректора и начальника котельной Климовского специализированного патронного завода.

Видео дня

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Потому что воплощать в реальность поговорку "мерзни, мерзни, волчий хвост" дозволено только царю. А он как раз сейчас заинтересован в стабильных температурах: у него мартовская случка с лохторатом намечается, и любой облом чреват выкидышем из окна. Правда, в некоторых недружественных странах пеньки выставлять не будут, и особо ретивые правозащитнички уже завыли о нарушениях Конституции, но когда это мешало решению государственных задач? Сказано "пень родит крысу?" – значит, воды отойдут, и роды состоятся. А уж опосля!..

Если весь 2023 год Кремль затягивал войну с Украиной во имя истощения, то наступивший 24-й резко изменит ее ход. Во-первых, денег у Путина больше не становится, во-вторых, на одном ВПК далеко не уедешь: жрать тоже что-то надо. Тот же Холодомор в Подмосковье указал не на стрелочников, а на корень проблемы: изношенность инфраструктуры. А ее за пару дней не обновишь. Хуже того: при Путле все разрушено и распилено настолько, что на восстановление даже пятилетки мало. В-третьих, помимо мифического генерала Мороза, на горизонте замаячил еще и маршал Голод, скачущий на полудохлой курице и как бы намекающий: время собирать яйца. Но где их взять по прежней божеской цене? Они же – не доллар, их мордой на пол не уронишь. Ох уж это население: вечно хочет жрать. Нет, чтобы на парах бормотухи пахать круглосуточно!.. Вот Силуанов – молодец, не унывает. Сказал, что нарыл 40 трлн рублей, так что войну сможет оплатить без проблем. На вопрос "откуда дровишки" - кивнул на депозитные вклады и накопления мохнатиков. Действительно: все равно рублю капец, не пропадать же добру! И прежде чем все обрушится окончательно – надо успеть урвать этот последний клок шерсти с подыхающей овцы. Доллар мстительный, и после крысиных родов так рванет вверх, что курс 150 вштырит путиномике как наркоману – передозняк. В общем, подыхать – так с музыкой! Готовьтесь, волосатики: будет голодно, холодно и страшно. А вы как хотели? Весело было бульдозерами жратву давить? – вот теперь никакой и не будет. Путло и его банда разденут всех – до трусиков, после чего начнется настоящая жара. Воевать так воевать! Всем сбросить настройки до заводских, марксистско-ленинских: "Пролетариям нечего терять, и по этой причине мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Вовастый, поджигай!.."

Бешенство крыски будет усилено помощью Украине, которую союзники возобновят уже в феврале-марте. Помимо этого, американские оружейные компании поделятся с Киевом новейшими технологиями. Вкупе с финансовой помощью и новыми видами вооружений характер войны может измениться уже к лету, а у Путина против технологий – только мясо и ядерка. Конечно, есть ракеты от Ирана и КНДР, но для взятия Киева этого явно мало. А ставить на дальнейшее затягивание войны уже нельзя: путиномика посыпалась.

Запад всеми своими действиями выводит пацанов за ноздри из подворотни: хотите махач? – начинайте. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупреждает открытым текстом: "В Швеции может быть война. Правительственным учреждениям необходимо ускорить темпы. Все, что можно сделать быстро, должно быть сделано быстро – не должно быть ненужных долгих дискуссий, а там, где есть короткие пути, мы должны ими воспользоваться". Даже обычно сдержанный Шольц зашнуровал свои носки: "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в интересах Украины". Германия удвоила бюджет помощи Украине, и в 2024 году готова ассигновать 8 млрд евро на поставку ей оружия и военного оборудования, не считая гуманитарной и финансовой помощи. Путин Украину не получит. В попытке раздуть очаг еще одной войны, плешивый воспользовался "услугой друзей", и вот ХАМАС уже беспощадно добивают еврейские товарищи, а Насралла рыдает, оплакивая уход своих сподвижников к небесным гуриям. Что там еще в рукаве у плешивого? Гибридная война через мигрантов? – эту фишку в Европе уже знают, и ужесточают реакцию. А маятник толерантности готов качнуться в противоположную сторону.

Весь 2024 год будет годом подготовки Запада к столкновению с красной зоной. О неизбежности войны перестали шептаться и начали говорить в полный голос с официальных трибун. Чудовище выросло и отъелось на харчах цивильного сотрудничества, а теперь вознамерилось сожрать вчерашних партнеров. Да, оно изрядно потрепано Украиной, но все еще способно нанести несколько впечатляющих ударов. Вряд ли они станут глобально катастрофическими, но несколько "ядерных заповедников" в центре Европы и даже в США вполне могут создать. Последний туз, появление которого Путин ждет на игровом столе – это Дональд Трамп. И Верховный суд США вынесет решение до мартовских праймериз: имеет ли право этот склочный парень с длинным шлейфом из уголовных дел принимать участие в выборах в качестве кандидата в Президенты? И если ответ будет отрицательным – это усилит бешенство крыски, ускорив события в геометрической прогрессии. Игры кончатся, и начнется последний акт разборок с Западом. А уж насколько он будет горячим – сегодня не скажет никто. Зоновская система сигнализирует, что сделала свой выбор и готова пойти за Путиным до конца. Если, конечно, не врет и не готовится придушить животинку в последний момент. Хотя – вряд ли. Бешеный плешивец – единственное намоленное существо. Вонючее, токсичное, но такое родное. Другого такого нет. А значит, за ним – хоть в ядерный рай. Драка неизбежна? – бей первым, Вова!