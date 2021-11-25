Чем отличается Патрушев от Соловьёва, Киселёва, а также госпожи Скабеевой. Тем, что их слова, независимо от зарплаты, ничего не значат политически, это просто нагревание воздуха. А вот товарища Патрушева — стоит процитировать: "В условиях, когда Украина фактически оказалась под протекторатом Запада, ее экономика была разрушена, а общество — доведено до бесправия, в стране "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

Ну, во-первых, я бы рекомендовал г-ну Патрушеву попросить кого-то принести какую-то цветную папочку, в которой содержится хоть какая-то правда об Украине, чтобы, как принято говорить, выучить матчасть.

Как человек, который сейчас живёт в Украине, хочу сообщить следующее. Магазины ломятся от продуктов и вообще от любых товаров, в том числе и от запрещённых для россиян сыров. Общество, которое "доведено от бесправия", как говорит Патрушев, ходит на свободные демократические выборы. Партии не запрещены — их около трёхсот, в различных СМИ говори, что хочешь, кроме открытой поддержки страны-агрессора. Голосований на пеньках нет, Конституцию никто не менял, бессрочного президента нет и быть не может. Что касается экономики, то именно в этом месяце, видимо услышав Патрушева, она пошла немного вверх. А что касается протектората Запада, то хорошо, чтобы он именно был. Тогда бы и оружия было побольше, и военные базы были бы, и больше толку стало в экономике и политике. Касательно того, что может "полыхнуть", то это возможно только при новой открытой военной агрессии России. Об этом мир активно предупреждает Запад.

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Я бы относился к словам Патрушева как к маниакальному бреду марсианина, знающего Землю только по мутным фоткам плохого телескопа, если бы не важная поправка — он один из топ-чиновников, определяющих российскую политику и, как многие говорят, один из ближайших друзей Путина. Это не Соловьёв и Скабеева.

Именно вот этот бред Патрушева наиболее опасен, потому что это явно и есть доказательство того, что Россия готовится к большой войне. Ожидаю, что волна военной истерии под лозунгом "Освободим украинцев от Украины" будет расти. Пропаганда должна объяснить россиянам, что, когда русский сапог будет топтать Украину, украинцы будут стоять на дороге с хлебом, солью и салом для национального колорита. Ну, пусть попробуют вкус этого хлеба и сала на практике, и понравится ли эта война солдатским матерям.

Россия всё время утверждает, что Украина, в её нынешнем виде, угрожает России. Это правда. Тот, кто читал роман Аксенова "Остров Крым", помнят сюжет: так случилось, что Крым в 17-м году не попал под большевиков и теперь это процветающая территория. Но для СССР это смертельно и советская армия уничтожает его независимость.

Именно это не даёт покоя путинской России — перед ними соседняя страна, люди говорят на понятном языке, очень многие по-русски. "Всё как у нас", но всё по-другому — есть демократия, свобода, права человека. И желание идти на Запад. Это смертельный удар для Кремля, потому что это пример для других постсоветских стран, в том числе и для самой России. В мире нет места Путину и Патрушеву нигде, кроме их несчастной страны. Но именно поэтому, по их логике, нужно убить соседа или захватить его. (Читайте новый опус Суркова).

Однако, есть хорошая украинская поговорка, в переводе на русский она звучит так: "Съесть-то он съест. Но кто ему даст?"