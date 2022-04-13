Дети кремлевской элиты наслаждаются роскошной жизнью в Европе и США, пока их родители критикуют Запад – CNN

Пока президент РФ Владимир Путин выступает с осуждающими речами в адрес Запада, дети российских политиков наслаждаются роскошной жизнью в Европе и США. Жизнь отпрысков кремлевской элиты состоит из шикарных апартаментов, частных самолетов и элитных университетов Лондона и Нью-Йорка.

Как пишет CNN, в 2016 году в Государственную думу был внесен законопроект, запрещающий образование детей чиновников в зарубежных учебных учреждениях. Однако депутаты так и не поддержали этот документ и понятно почему.

Примечательно, что в своей недавней речи кремлевский диктатор осуждающе высказался о неких гражданах, которые не могут обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых "гендерных свобод".

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"Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там (на Западе – Ред.), а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", – сказал Путин, однако забыл упомянуть, что его собственные дети также пользуются прелестями западной цивилизации.

Одним из символов российской коррупции является пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При годовом заработке в 173 тысяч долларов он владеет часами стоимостью в 600 тысяч.

Его дочь Елизавета Пескова живет во Франции. Образование 24-летняя девушка получила в престижной школе Ecole des Roches, год обучения в которой стоит не менее 40 тысяч евро.

Также журналисты выяснили, что дочка "рупора" Путина стажировалась в компании Louis Vuitton, получила диплом по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европейском парламенте.

Вместе со своей матерью Пескова-младшая приобрела квартиру в Париже за почти два миллиона долларов. Свою роскошную жизнь девушка активно демонстрировала в своем Instagram-аккаунте, однако удалила его после начала российско-украинской войны.

Дети министра иностранных дел Сергея Лаврова тоже не стали получать образование в России. Екатерина Винокурова вместо этого поступила в Колумбийский университет в "ненавистном" Нью-Йорке, а после в Лондонскую школу экономики.

Полина Ковалева, которую называют падчерицей Лаврова, живет в Лондоне и владеет там квартирой стоимость 5,8 миллионов долларов – приобрела она ее всего в 21 год. Обе родственницы министра недавно попали в санкционный список Великобритании.

Дочери кремлевского диктатора также не обделены элитной недвижимостью на Западе. Известно, что старшая Мария жила в квартире за 3,3 миллиона в Нидерландах, а с младшей Катериной связана роскошная вилла во Франции.

Примечательно, что предполагаемая любовница Путина Светлана Кривоногих через несколько недель после рождения ребенка стала владелицей квартиры в Монако за 4,1 миллиона. Недвижимость находится на четвертом этаже комплекса Monte Carlo Star, и ее владелец имеет доступ к двум парковочным местам, кладовой и бассейну, а с балкона открывается отличный вид на пристань с дорогими яхтами.

Напомним, ранее Путин заявил, что страны Запада столкнутся с "последствиями", если будут помогать Украине. Агрессор пригрозил устроить "волны мигрантов" в Европу.