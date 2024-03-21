Россияне больше не едят из мусорки, теперь они воруют продукты в магазинах. Как изменился уровень бедности в РФ

В преддверии так называемых выборов президента России издание Bloomberg написало, что уровень бедности в РФ за 2023 год опустился ниже 10%, пересекая впервые за более чем 12 лет исторический минимум. Достичь такого небывалого роста качества жизни россиянам удалось, скорее всего, из-за войны в Украине – мобилизованные жители российской глубинки имеют сравнительно высокие выплаты, или же их семьи получают "гробовые" за потерю кормильца.

Однако это не значит, что россияне действительно стали лучше жить. По крайней мере, об этом не свидетельствуют постоянные сообщения о том, как они дерутся за еду со скидками и роются на свалках. Многие россияне не могут себе позволить покупать даже банальные яблоки.

Путин в это время придумывает новые налоги, чтобы было на что вести войну.

О том, как россияне обнищали за годы полномасштабной войны, читайте в материале OBOZ.UA.

Экономят на бананах и яблоках

По данным опроса Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 30% россиян не хватает денег на еду. Или же на продукты питания деньги еще есть, а вот на одежду уже ничего не остается.

Экономить приходится на всем. Например, россияне стали есть на 20% меньше бананов, потому что они подорожали. Яблок стали покупать на 9% меньше, а вот затраты на них выросли на 13,5%.

В России вырос спрос на алкоголь на 3,6% – до 7,2 л на человека. По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, это рекорд за последние семь лет.

Воруют колбасу и яйца

За прошедший год россияне стали чаще воровать товары из магазинов. Так, профильный портал Shopper's сообщает, что количество краж в магазинах за последние полгода увеличилось на 18-20%. А ритейлеры Петербурга уверяют, что потери за год выросли в 2-3 раза, и счет уже идет на десятки миллиардов рублей.

Чаще всего воруют сыр, кофе, колбасу и коньяк. Также стали больше воровать конфет. Если раньше в гипермаркетах в день исчезало 1-2 кг сладостей на вес, то теперь 6-10 кг.

После того, как яйца в России сильно подорожали, стали воровать и их, правда, поштучно. В Казани, к примеру, заметили, что на прилавках в упаковках не хватает одного или двух яиц. Теперь российские продавцы лотки с яйцами заворачивают в пленку. То же происходит и в Краснодарском крае, в Тобольске.

Охотятся за просроченными продуктами

В Новороссийске пенсионерки роются в помойке в поисках просроченных продуктов. Такое видео сняла одна из местных жительниц. Контейнер, установленный рядом с продуктовым супермаркетом по ул. Московской, и сотрудники выбрасывают туда просрочку.

"Грустное зрелище. Рано утром две прилично одетые пенсионерки добывают просрочку. Понятно, что не от хорошей жизни бабушки роются в мусорнике. Больно на это смотреть. Жаль наших стариков, которым копеечной пенсии не хватает даже на еду. Хочется верить, что пенсионеры не отравятся просроченной пищей", – прокомментировали в соцсетях.

В Серпухове в январе в одном из супермаркетов вывезли тележку с бесплатными просроченными продуктами, на которую тут же набросились пенсионеры. Они даже не дали довезти ее к помойке.

Такое вот улучшение жизни и снижение уровня бедности.

Устраивают битвы за скидки

Нередко россияне дерутся за дешевые или бесплатные товары. Например, в Оренбурге в магазине покупатели подрались, когда в продажу поступили простые сушилки для белья, но со скидкой. Продавцам только и оставалось, что снимать все это на камеру.

В одном из фаст-фудов Москвы раздавали бесплатные бургеры, и посетители устроили давку, вырывали угощение друг у друга и вели себя так, будто не ели три дня.

1 февраля в Рыбинске покупатели устроили давку из-за сахара. Дефицита на него нет, но он очень дорогой (90 руб.). А тут его выбросили по 36–38 руб. Комментаторы писали, что покупатели едва ребра друг другу не переломали, а прилавки быстро опустели, потому что набирали по 10 кг.

Дрова и рыба в награду

То, что российские солдаты воровали и воруют в Украине у местных жителей бытовую технику, мебель и даже унитазы, давно известно. В России пробуют это опровергать и называют выдумками, мол, в общем-то у них и своего хватает.

На самом деле почти 14% жителей РФ не имеют дома туалета со сливом и пользуются выгребными ямами.

Еще 7% россиян живут в домах с печным отоплением, не имея денег на дрова. Эту невидимую роскошь теперь дарят матерям и вдовам "героев СВО". Например, в Чите вместе с дровами семье мобилизованного подарили кур, а детям – наушники.

В Калининградской области дочери погибшего военного преступника также привезли дрова. В Магаданской области семьям военных, воюющих в Украине, передали пакеты со свежемороженой рыбой.

Кремль готовит новые налоги

В то же время после президентских выборов в правительстве РФ готовят новый план повышения налогов. Так, россиян, получающих более 1 млн рублей в год, заставят платить не 13% в бюджет, а 15%. То есть тех, кто за месяц зарабатывает около 84 тыс. рублей (это около 25 тыс. грн), объявят богачами и заставят за это заплатить.

Интересно, коснется ли это нововведение российских военных, или для них наоборот придумают новые льготы, чтобы новое пушечное мясо охотно шло в военкоматы?

Кстати, по данным Росстата, средняя заработная плата в РФ на 2023 год составила 73,7 тыс. рублей. Следовательно, под дополнительный налог, по оценкам экономистов, попадет 20-22% населения.

Под раздачу попадет и крупный бизнес, для него готовят налог на сверхприбыли. В прошлом году это была разовая акция windfall tax. Тогда российское правительство получило 300 млрд рублей. Платили компании, чья доналоговая прибыль превышала 1 млрд рублей. Теперь это может стать постоянным налогом.

Все это может привести к увеличению цен на продукты, товары. То есть бедные станут еще беднее.