Депутатам Госдумы от 'Единой России' запретили покидать страну: должны просить разрешения на выезд

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Депутатам нелегитимной российской Государственной думы от путинской партии "Единая Россия" запретили покидать территорию страны-агрессора без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. В то же время, это правило не распространяется на служебные командировки.

Соответствующее распоряжение опубликовало российское издание "Холод". В частности, теперь если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление.

В нем нужно указать страну, цель и сроки выезда. Разрешить депутату выехать руководитель фракции может и устно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в российскую Госдуму внесли законопроект, предлагающий призывать на военную службу на Донбасс лиц, привлеченных к ответственности за протесты против войны с Украиной. Документ зарегистрировали депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

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