Разыгрываемый властями на День Победы спектакль омерзителен. Когда они празднуют День Чекиста или очередную годовщину аннексии Крыма, все понятно – они отмечают юбилей преступления или славят преступников. Когда на Пасху бывшие офицеры КГБ (или они не бывают бывшими?) с постными лицами стоят со свечками, а самый главный на торжественном богослужении в Храме Христа Спасителя и вовсе не отбрасывает тени, это, наверное, задевает людей воцерковленных, но, в целом, воспринимается как обычная официальная рутина.

День Победы – особый случай. Война была жуткой трагедией. К ужасам коммунистической системы, к лагерям, нищете, бесправию, разорению добавилось вражеской нашествие. Нет у нас человека, который не знает, чего стоила война. И девятого мая 1945 люди праздновали не только Победу, но и окончание этого ужаса, когда одни люди прилагали титанические усилия, чтобы убить и искалечить как можно больше других людей.

А еще тогда казалось, что теперь-то не может быть, как раньше. Многие верили, что и колхозы распустят, и террор прекратится. Этим надеждам не суждено было сбыться, но люди-то верили.

Девятое мая 1945 – лучший день в истории СССР. Сталин запретил его праздновать – боялся победителей. Но по мере ухода ветеранов, власть стала постепенно примазываться к этому дню, а уж сейчас, когда их почти не осталось, и вовсе распоясалась.

Все, у кого в семьях были воевавшие родственники – то есть, вообще, все – знают, как люди отмечали этот день. Достойно отмечали, по-человечески. А если бы кому-то из них тогда, в сорок пятом сказали: "можем повторить!", пристрелили бы, наверное.

Мои воевавшие родственники и учителя ненавидели парады и фанфары. Потому, что они прошли тот кошмар.

Вот уже двадцать лет наши власти занимаются ровно тем, что объявляют преступным – переписывают историю. От нее остались лишь Александр Невский и оболганный западными русофобами Иван Грозный, а сразу после них – Сталин. Исчезли не только Александр Второй, но и Ленин вместе с Октябрьской революцией, осталась лишь Победа, из огня которой, подобно мифологическим героям и вышла Россия. До Победы ее не было. То есть, формально, была, но об этом почти не упоминается. Отсчет истории идет теперь с тех лет.

Саму Победу, а значит, и войну тоже заменили на лубок. Она ярко раскрашена и сопровождается бравурной музыкой. Она обосновывает столь нужную властям картину мира – мы одни против всего ненавидящего нас человечества, так было и так будет, но мы самые сильные и имеем право на все.

В придуманной войне нет не только заградотрядов и огромного числа наших соотечественников, сражавшихся на стороне Гитлера, нет миллионов брошенных на произвол судьбы пленных, нет беженцев, которых тоже бросили, не оказывая им никакой помощи.

В ней нет и не было раздела Польши и парада в Бресте. Не было Нормандии, Африки и лендлиза. Ладно, это политика, это не вписывается в сегодняшнюю картину. Но нет и крови, грязи, страха и страданий – всего, через что вынуждены были пройти десятки миллионов граждан СССР.

Зато есть звон о великом подвиге, а одновременно, жалкие гроши старикам, зато есть гвардейские ленточки и каждый год повторяющиеся обещания обеспечить всех ветеранов отдельными квартирами.

А особенно противно это потому, что, в отличие от какого-нибудь Дня народного единства, День Победы – праздник не придуманный, а настоящий. И самодовольные начальники с бантами, делающие вид, что это они – победители, оскорбляют память тех, кто спас тогда страну. А на самом деле была страшная война, был подвиг, и Гитлера, действительно, разгромили. Вечная память! С Праздником всех!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.