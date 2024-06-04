'Делаем санитарную зону, но хуже от этого нам': жители Белгородщины жалуются на ситуацию в области. Перехват

Россияне жалуются на постоянные обстрелы в Белгородской области страны-агрессора – прилетает якобы по 30 ракет. По их словам, в регионе якобы делают "санитарную зону", однако от этого только хуже.

Об этом говорится в перехвате разговора гражданских из Шебекино Белгородской области. Перехват опубликовали на канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 3 июня.

Россиянка пожаловалась, что не спала всю ночь из-за обстрелов.

"Конечно не спала вчера до ночи. Шарашили так, что вообще..мама не горюй. Горело.. и машин сколько опять сгорело, и на Конева, и на Губкина. На Губкина вообще в дом попали. Стекла, машины прям полыхали. И все хуже, и хуже. Санитарную зону делаем, а нам все хуже, и хуже", – сказала она.

По словам жительницы Белгородщины, раньше якобы прилетало по 12 ракет и это "было катастрофой", а теперь прилетает по 30.

"Вы обратили на это внимание? То хоть, то ли 12 ракет летело, то 16, 18 была катастрофа. А сейчас 32, 26... Ну что ж это такое? Вот это убивает больше всего, все у них кончилось, у нас все хорошо", – ноет россиянка.

Также она сказала, что страна-агрессор не рассказывает людям всю правду.

"Так и правды никто не знает, уже бы люди сказали правду, вот терпеть ещё столько-то и люди бы терпели, что говорить-то, паники нету ж, ничего нет, но люди как-то справляются, терпят вот это все, правды ведь никто не скажет", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, перехват ГУР подтвердил, что оккупанты отказываются идти в наступление на Харьковщине. Российские командиры в ответ угрожают расстрелом. На записи слышно, как российский командир отчаянно призывает подчиненных идти в наступление на украинские позиции и не быть "изменниками".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!