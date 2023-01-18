"Даже речи быть не может": в России отвергли возможность переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.

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Об этом Лавров заявил сегодня на заседании Министерства иностранных дел РФ. Он подчеркнул, что о переговорах даже речи быть не может (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"О переговорах с Зеленским не может быть и речи. Хотя бы потому, что он законодательно запретил проводить подобные переговоры с российским правительством", – сказал Лавров.

Также он перечислил требования, озвученные ранее украинской стороной, которые Россию не устраивают, а именно "раскаяние Россией за совершенные военные преступления, трибунал, осуждение РФ и тому подобное".

Напомним, что Украина официально отказалась от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. 4 октября Зеленский подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО. Первым пунктом там указано следующее: "Констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным". Таким образом, Киев ответил на объявление Путиным во время торжественной "церемонии" в Кремле аннексии четырех областей Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести переговоры с Россией только тогда, когда агрессор выполнит ряд условий. В первую очередь это: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и не отказывалась от них. Однако этот процесс начнется только тогда, когда государство-агрессор выведет свои войска из наших территорий.

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