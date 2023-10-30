Беснующаяся толпа дагестанских антисемитов захватила аэропорт Махачкалы. Сотни молодчиков с флагами Палестины пытаются выявить граждан Израиля и уничтожить их. В ходе столкновений с российскими правоохранителями пролилась кровь, а это значит власть не контролирует ситуацию в наиболее взрывоопасном регионе России. Текущие беспорядки на этнической основе стали наиболее массовыми за все годы президента Путина, ведь ранее казалось просто невероятным в стране, где силовики держат под контролем все, возникновение столь массового движения да еще и со столь неприглядной основой.

Пока российская пропаганда с пеной у рта пытается обнаружить мифический нацизм в Украине в России махровым цветом заколосился подлинный исламофашизм. Беснующиеся толпы дагестанцев готовы в буквальном смысле вырезать, растаптывать, забивать камнями лиц еврейской национальности в знак солидарности с террористами ХАМАС в Палестине. Поскольку существуют давно налаженные, тесные связи между ГРУ и ХАМАС, то можно предположить наличие интереса у российских спецслужб закрепить узы братства с палестинскими экстремистами и Кремлем с помощью еврейской крови. Так сказать продемонстрировать полную однозначность российской солидарности с радикально настроенной частью арабо-мусульманского сообщества.

Видео дня

Следует также констатировать успехи работы иранской разведки и КСИР на российской территории. Буквально не вооруженным глазом видно, что техники и лозунги, используемые зачинщиками беспорядков в Махачкале, совпадают с антисемитской риторикой Тегерана, так что тут имеем своеобразный эпизод экспорта Исламской революции в Россию.

Всплеск воинствующего антисемитизма ведет к обрушению мифа о многонациональной гармонии, якобы испокон веков бытующих на землях России, и подчеркивавшей ее самобытность. Вместо этого наблюдается максимальное обострение по линии этно-религиозного противостояния ислам-иудаизм. Вплоть до срочной ликвидации Еврейской автономной области, а это уже посягательство на территориальное устройство России.

При этом голоса РПЦ по части призыва остановить организацию еврейского погрома, почти не слышно. То ли РПЦ потворствует антиеврейской истерии, то ли сама опасается стать объектом джихадистских разборок. Фактически мы стоим на пороге большой религиозной войны между православием и исламом за умы и души россиян.

Тем более, вследствие вторжения в Украину у мусульман исчез страх перед Кремлем. Отчасти свой взнос в данный процесс сделал Кадыров, которого в Москве откровенно побаиваются, а сам Путин должен регулярно принимать у себя Кадырова с его хотелками.

Еще одним следствием "СВО" стала тотальная разбалансировка среды силовиков. Очень много ценных и патриотичных кадров уже полегли на украинской территории, сейчас в спецслужбах царит атмосфера приспособленчества, посредственности, негативного отбора. Иными словами, вся группировка охранителей сейчас ослаблена, потому в Махачкале силовики не способны дать бой мятежникам, а как статисты наблюдают со стороны. Приказы Кремля выполняются через пень-колоду, со всеми вытекающими последствиями для целостности системы власти в России.

Соответственно, если в Москве, вдруг зародиться антипутинский бунт, с захватами правительственных зданий, то обуздать разрушительный процесс вероятно будет архисложно. Таким образом, дагестанский антисемитский мятеж вероятно является прелюдией к неким более крупным событиям, которые способны изменить Россию до неузнаваемости.