Ну, здравствуй, блиц-крах! Рашистские самолеты как бешеные шершни носятся из материковой пещеры в пока еще аннексированный Крым – и обратно: это оккупанты вывозят перепуганных мамулечек, ценности и документы. Все-таки, Крым – не наш, и мостик Ротенберга вот-вот поглотит морская пучина. А если Путин психанет и попытается что-нибудь метнуть – хана его Черноморским корытам и армии его крымздец. Ему самому, кстати, тоже. И чиновникам из ЮАР больше не надо будет переживать по поводу путло-визитов на саммит БРИКС.

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Взять Бахмут вместо Киева не получилось. Прожарили 100 тысяч организмов, из них 20 тысяч пакетировали, утерли суровые сопли и завыли голосом Пригожина: "Надо срочно сворачивать СВО!" За 14 месяцев войны плешивый бедоносец четырежды сменил командующего Западным военным округом, а командующего всей группировкой в Украине, как минимум – трижды. Крысиные метания выдают непрофессионализм с головой: вот грамотно взрывать дома с гражданами Путин и его братва умеют, а побеждать в развязанной самими же войне – извините, на это не учились. Максимум, на что способны – руинизировать города, кошмарить мирняк и пытать заложников. И мародерствовать, конечно. Это вообще – святое. И хорошо, что они – ворюги и бездарности. Это дает прекрасный бонус бойцам ВСУ порвать, наконец, шерстяную пасть поднявшегося с колен людоеда.

Представитель Главного Управления Разведки Минобороны Украины Андрей Черняк популярно объясняет: "Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. Мы настоятельно рекомендуем покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть". И добавляет: "Врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли". В связи со скорым разворотом на театре военных действий, даже Китай перестал хранить двусмысленное молчание и впервые проголосовал в ООН за резолюцию, признавшую Россию агрессором в войне против Украины. За эту резолюцию проголосовали делегации 122 стран, в том числе Казахстан, Армения, Грузия и другие страны, которые российские власти называют "дружественными", – Индия, Бразилия и Турция. И где-то по бункерным потолкам яростно проскакала отравленная Гаагой крыса.

Впрочем, боится не только она. Путлобоязненные мохнатики, почесывая шерстяные заросли, тоже стали чаще коситься на небесную твердь: что там такое летит, в пока еще мирном небе? По данным пещерных аналитиков, основными источниками страхов россиян оказались диверсии, атаки беспилотников и "реальные" потери плешивой армии в затяжных позиционных боях. Волосатики серьезно вздрогнули после рейда группы диверсантов в Брянскую область 2 марта. А в связи с регулярными атаками украинских беспилотников по Тульской, Калужской и Московской областям, глубинарии ускорили поиск корней, к которым срочно надо прильнуть, зарывшись еще глубже. Тревожат их и постоянные сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, якобы причастных к их подготовке. Словом, дрожь и трепет смущают русскую душу, до недавней поры – щедрую на бомбометания, а в последнее время – опухшую от систематических запоев. Потому что страшно и опасно. И это еще повторялка не прилетела к 9 мая, а ведь она обещает накрыть собой, аки медным тазом, всю победобесную благодать! Воинственные совки так долго вопили "Путин, введи, пусть все боятся", что теперь, когда бумеранг вот-вот прилетит обратно, переодеваются в чистое и забиваются под лавку.

Режим трясет не по-детски. На этом фоне оживляется, как зомби, рашистская либерота, открывая гнилую пасть Шендеровича и собирая тусовку вокруг Ходорковского. "Братва, не стреляйте друг в друга!" - как пелось в 90-е? Вот и здесь зазвучали заклинания: "не нападайте друг на друга в публичном поле, вам нечего делить, кроме кресел в правительстве, которые еще не освобождены, но мы на это так надеемся! ВСУ, поднажми немного!.." А Залужный-то и не знает, что на окровавленных спинах его бойцов вся эта гнилая Чичварка собирается въехать в Кремль. А если узнает – неужели позволит? Старый ФСБшник Гудков уже обвинял миллионы украинцев, проживающих в пещере: дескать, "А почему вы не снесли Путина, ленивые редиски? Как вам не стыдно? Где вы были?" Неужели Запад опять сглотнет этот холодец Ходорковского, блуждающий от левого имперского поворота к либеральному? А ведь там, помимо олигарха, еще и Навальный есть! Вы представляете, какой увлекательный шабаш может устроить эта компашка в красно-коричневой топи коллектора? Один Генпрокурор Фейгин в леггинсах да с маузером наперевес чего стоит? Этому боснийскому снайперу только дай волю – пол-пещеры расстреляет. А вот вам Яшин с комсомольским горящим взором – чем не мэр Москвы? Или Ройзман – вылитый президент Уральской республики! Ну, Навальный – само собой, как минимум – премьер-министр, а то и вовсе – генеральный президент с функцией святого Патриарха! Не говоря о Шендеровиче, по которому плачут все кукольные театры пещеры! А Мальцев? – Мальцева не забудьте, этого Будулая революции! Министром внутренних дел станет – революционные настроения будет зачищать! Леонида Волкова – на место Лаврова, поднимать престиж страны посредством дипломатических обедов. Пономарева – в спикеры Госдумы! Милая Шульман возглавит МГУ, и так далее. И чтоб всем сестрам по серьгам – до последнего Козлевича!..

Только вот нужен ли Украине весь этот пошлый и непредсказуемый водевиль с переодеваниями? Ей, многострадальной, покоя хочется, и чтобы с территории болот ни одна тварь рашистская больше не полезла. А такого можно достичь только через фрагментацию монстра. С духовной расчлененкой по-питерски. Поэтому только полное и окончательное умерщвление. С отпеванием Толстоевского, закапыванием Пушколюбова и вырыванием лапок маленьким лебедям. Которые, как только подрастут – зиганут обязательно. Поэтому – да здравствует блиц-крах!