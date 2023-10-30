ЧВК 'Вагнер' переходит в управление Росгвардии: наемники заявили о возвращении на фронт

Российская частная военная компания "Вагнер" переходит в управление Росгвардии. Всех наемников обязали отдельно подписывать контракты.

Таким образом ЧВК станет подразделением военного формирования страны-агрессора. Об этом сообщили в воскресенье, 29 октября, в Telegram-канале "Вагнера".

"Всех сотрудников попросили заключить индивидуальный контракт, иначе они будут дорабатывать на нынешних условиях. Вся структура группы "Вагнер", порядок работы, командиры остаются такими же", – говорится в сообщении.

В преступной организации также заявили о строительстве базы в зоне "специальной военной операции", то есть на фронте в Украине.

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"Строится с ноля база группы "Вагнер" в зоне "СВО", отряды готовятся к работе на "ближнем" (6 месяцев). Задачи на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь, сохраняются", – заявили в ЧВК.

Также в пресс-службе "Вагнера" заявили, что наемников, которые перешли из ЧВК в структуры под руководством министерства обороны страны-агрессора и других частных формирований, обратно в ряды этой ЧВК не будут принимать.

В сообщении также сказано, что наемники якобы пройдут обучение в течении месяца. Оплату за преступления на территории Украины оккупанты будут получать на карту – 80 тысяч рублей, если будут находится в лагере, и от 240 тысяч за "боевые действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в Русском добровольческом корпусе призвали "вагнеровцев" перейти на сторону Украины и отомстить за "казнь" главаря их ЧВК Евгения Пригожина. Там уточнили, что приглашают в свои ряды людей, которые не совершали военных преступлений на территории Украины.

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