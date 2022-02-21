С проектом "Спасем русских от войны" все было хорошо на бумаге. Колонны с беженцами едут спасаться в Россию. Детей и женщин расселяют в лагерях и домах отдыха, МЧС оказывает всю необходимую помощь, регионы соревнуются, кто сколько беженцев готов принять. Но внезапно оказалось (какой сюрприз), что глубинный народ не очень оценил картинки с беженцами, а особенно не оценил новости про выделением им вертолетных денег. Как мы помним, во время начала пандемии нам всем объясняли, что никаких вертолетных денег не бывает, у нас тут не Америка и не Европа, а раздача бабла просто за то, что ты есть — это чуждые нам ценности.

Проект с беженцами в другой ситуации мог бы сплотить народ, объединить его против условного врага, но что-то начинает идти не так. Все наложилось на общую усталость, падение доходов и смутные перспективы начала глобальной войны и санкций. Пока россиянин думал, как накопить денег, чтобы отдать кредит или хотя бы купить ребенку новые ботинки, сытые морды депутатов решили, что россиянин готов отдать свою 13 зарплату за русский мир.

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Пропагандисты сейчас пытаются подлатать этот пиар-корабль, рассказывая, что только бандеровцы и западные прихвостни могут не сопереживать беженцам. Я даже видел удивительный тезис "чего вы переживаете, им дадут не ваши деньги, а бюджетные миллиарды". Но работает слабо. Достаточно просто зайти в любой региональный паблик и почитать комменты. От Калининграда до Владивостока народ спрашивает: "Что за х*йня?"

Сегодня мы наблюдаем второе масштабное недопонимание Кремля и избирателей за последнее время. И если быстро не удастся объяснить, зачем оно все надо, проект с миллионом беженцев будет оперативно свернут, как свернули проект с QR кодами. По крайней мере свернуть его медийную часть.