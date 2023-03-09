Блог | Антон Геращенко: Что путин покажет одурманенному народу на шабаш-параде 9 мая

"Голый король"!

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Ровно через два месяца в Москве должен состояться традиционный "скрепный" парад Победы на красной площади. Или он не состоится?

Если пути решится проводить парад, то каким он будет? Что путин покажет одурманенному им народу россии?

Далее текст на языке оригинала.

Розхвалений танк "Армата", який російські танкісти бачили на парадах і жодного разу на полі бою?

Грізні колись ракетоносці Ту-160, Ту-22М3, які засипали Україну тисячами крилатих ракет, але так і не змогли зруйнувати ні енергосистему, ні інфраструктуру?

Цікаво, чи крокуватиме червоною площею парадний розрахунок із добірних убивць, ґвалтівників та бандитів пвк "вагнер" на чолі з пригожиним? І якщо ні, то чому? Чим "вагнерівці" гірші за професійних убивць із 64-ї окремої мотострілецької бригади вс рф, що розстрілювали мирних жителів на вулицях Бучі?

Чи вирушать парадні розрахунки колон відразу ж у бій, наступати під Вугледаром, Кремінною, Бахмутом, чи розійдуться жерти горілку по казармах на заздрість сотням тисяч озлоблених мобіків?

Що скаже путін своєму народу про НАТО, межі якого через його злочинну, людоїдську політику присунулися до петербурга на відстань 30 км? Про те, що, ставлячи уявною метою спецоперації відсунути НАТО від кордонів росії, він досяг того, що Швеція і Фінляндія тепер обов'язково стануть членами цього найпотужнішого оборонного союзу у світі.

Підтримка України лише наростає. Дедалі більше лідерів держав відкрито заявляють про те, що їхні народи підтримуватимуть Україну до повної деокупації наших територій, тоді як росія не має жодного союзника, який би підтримав вторгнення путіна на нашу землю.

На параді Перемоги 2005 року в Москві були:

Президент США Джордж Буш,

Канцлер ФРН Герхард Шредер,

Президент Франції Жак Ширак,

Прем'єр-міністр Японії Дзюнітіро Коїдзумі,

Голова КНР Ху Цзіньтао,

Президент Південної Кореї Но Му Хьон,

Прем'єр-міністр Індії Манмоган Сінгх.

А хто буде цього разу? Нікарагуа, Еритрея і, можливо, якщо лавров дуже попросить – Гвіана.

Важливо, щоб путін обов'язково провів свій традиційний шабаш-парад. Це на користь України та всього цивілізованого світу, а також росіян.

Вони стануть ще на один крок ближчими до розуміння, що ними править "голий король".