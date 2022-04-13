Послушал бормотание Путина по поводу Бучи. Это именно бормотание. Все он знает, все понимает, просто хочет превратиться в ядерный пепел, чтобы доказать, что может как американцы. Он там ляпнул, что мол в Ракке в Сирии американцы бомбили все в ноль и никто ничего не говорил.

Путин тут сделал важное признание, потому что Ракка была столицей ИГИЛ, а в его логике Запад должен был испытывать сочувствие к игиловцам, как Путин. Ведь среди игиловцев было полно офицеров спецслужб Саддама и бывших функционеров партии Баас, которые быстро перекрасились в радикальных исламистов после поражения Саддама Хусейна. Среди игиловцев оказалась подозрительно много выходцев с Северного Кавказа, что наводило многих на мысль, что Путин способствовал, чтоб чудовище ИГИЛ выросло, дабы Россия могла играть в две руки на усиление своих позиций в регионе Ближнего Востока.

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Так вот. Во всей риторике Путина сквозит ключевая мысль, что он повторяет то, что делали американцы. Собственно, вся внешняя политика России это вечное стремление доказать, что они могут делать все тоже самое, что и первая держава в момент "соревнования". Пётр Первый пытался догнать голландцев. Екатерина Вторая соревновалась с Францией и Великобританией. Александр Первый пытался доказать, что он круче Наполеона. Николай Первый продолжил эстафеты и закончил позорным поражением в Крымской войне. Александр Третий, а потом Николай Второй соперничали с Британией, которая била Россию руками японцев, а потом немцев. Потом эстафету Британии приняли США, которые вызывали у СССР, а потом России жуткую зависть, которая не могла, впрочем, компенсировать вечное отставание в экономике, технологиях и социальной организации вообще. Потому хотя Путин все время пытается ткнуть американцев в их ошибки, которые он с гордостью пытается повторять на других театрах, то он забывает древнеримскую поговорку - quod licit Jovi, non licit bovi. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Собственно говоря, Путин и оказался в роли такого быка. Которого ставят в стойло. А что он там по ходу бормочет особо никого не волнует.

Ибо логика действий России всегда одна и та же. Сначала бить башмаком по мировой трибуне, привлекая внимание воплями "щас мы всем вам дадим трындюлей", потом утопить в крови очередной народ, выбранный в качестве жертвы, которая должна поднять русским низкую самооценку, которая растет только когда кого-то изнасилуешь или убьешь, потом огрести по полной п@здюлей и обозлёнными на весь мир лезть обратно в берлогу, чтобы отходить после очередного коллапса и сокрушаясь, что мир не любит Россию, но это и есть признак ее величия.

Вот так и живут. Хотя трудно это назвать жизнью.