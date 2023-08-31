Со вчерашнего дня невероятную популярность в информационном пространстве получил в обычные дни непримечательный и зачастую обделённый вниманием военно-транспортный самолёт Ил-76. А всё благодаря тому, что как минимум 4 (а злые языки поговаривают, что и все 7) таких борта получили несовместимые с дальнейшим функционированием повреждения на аэродроме Кресты, по загадочной причине, которую условно можно охарактеризовать как "камни с неба".

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И на фоне этой радостной вести я решил уделить немного внимания не тому, что это за самолёт, каковы его характеристики, для каких целей он применялся… Это всё вы и сами можете найти в Википедии или вам расскажут другие эксперты и обозреватели. Меня же заинтересовал вопрос о том, насколько эта потеря была болезненной для российских ВКС.

И начнём, как полагается, с цены.

Стоимость одного Ил-76МД-90А в среднем 3,7 миллиарда рублей. Но есть нюанс. Практически во всей документации стоимость самолёта фиксируются в рублях, но его себестоимость оценивается по рыночной цене в долларах. А доллар, как известно, в россии очень нестабильная валюта, в отличие от "стабильного" рубля. Поэтому реальная цена самолёта выше, чем указывается и составляет около 5 млрд рублей.

К слову сказать, в этом проблема практически всего производства в россии. Их заводы начинают выполнять контракты, подписанные при одном курсе доллара, а завершают при совсем другом. Так, например, вертолёт Ми-8АМТШ оценивается в 1,1 млрд рублей, хотя его реальная себестоимость — 1,3-1,5 млрд, в зависимости от модификации. Ка-52 поставляется в войска по 950 млн руб, при себестоимости в 1,1 млрд.

То есть, заводы работают в убыток.

Теперь, о технических и технологических возможностях производства Ил-76.

Родиной Ил-76 можно считать "Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова", а потому, на филиале ПАО "Ил" – "Авиастар" в Ульяновске он, скорее эмигрант, чем в седьмом поколении местный житель.

Стоит отметить, что производство Ил-76 в россии, в той или иной степени, но налажено. Например, за 2023-й для нужд ВКС было передано 2 самолёта Ил-76МД-90А новой постройки.

Но есть нюанс.

На сегодняшний день данным предприятием было сдано 20 самолётов данного типа, с учётом прототипа.

Так же интересен момент с контрактами. В октябре 2012 министерством обороны россии заключило контракт с заводом "Авиастар на строительство 39 самолётов Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей или, грубо говоря, по 3,5 млрд руб за самолёт. Напомню, что тогда курс доллара был 30 рублей, то есть, удивительным образом тогда самолёт стоил $115 млн!

Но, 8 лет спустя, в 2020 контракт перезаключается, с сокращением первичного заказа и на поставку до 2028 года всего 14 самолётов Ил-76МД-90А! А всё почему? А всё потому, что „Авиастар“ критически срывал сроки сдачи самолётов для нужд мо рф и ни о каких 39 самолётах, даже к 2030-му, речи не могло идти.

Старые обязательства завод выполнил лишь в 2022 году, поставив с 2012 года 13 бортов, или 1-2 самолёта в год.

Правда, в 2022 году завод „Авиастар“ передал министерству обороны россии сразу пять самолетов Ил-76МД-90А, что могло бы указывать на резкий рост технических и технологических возможностей предприятия, но на самом деле – нет. Эти 5 самолётов удалось сдать, благодаря накоплению с 2012 года заделов и под завершение старого, провального контракта и были переданы остатки, доводившиеся до сдаточного состояния годами.

Интересен ещё один момент контракта от 2012. Первые Ил-76 строились по техническому заданию Минпромторга (того самого, офис которого не так давно в Москва-Сити дважды атаковали какие-то неизвестные дроны), но через некоторое время техзадание было изменено минобороны. В итоге, в связи с такой чехардой, каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд рублей убытков.

Стоит упомянуть и вопрос качества продукции.

В 2018 году были сданы два самолёта Ил-76МД-90А с серийными номерами 0109 и 0110. До них последняя сдача проводилась в 2015 году, но принят тот самолёт был только в 2016.

Дело в том, что у сданных самолётов выявлялись множественные конструкторские дефекты, а у двигателей ПС-90А-76 вентиляторы вообще требовалось заменить. Позже выяснилось, что и сам двигатель не совсем соответствовал планеру.

Количество и ремонтопригодность.

В составе ВКС рф числятся около 130 самолётов Ил-76 разных модификаций. Но при этом не все они функционируют.

В 2019 году выяснилось, что исправность техники военно-транспортной авиации составляет 60% и продолжает уменьшаться из-за отсутствия регламентных ремонтных работ и программы по модернизации имеющихся бортов, но при этом растущей нагрузки на машины.

Что самое интересное, вместо решения внутренних проблем с ремонтопригодностью техники, в 2019 году был заключён контракт на ремонт 6 индийских Ил-78МКИ. Процесс проведения ремонтных работ для российских Ил-76, с того времени, так и не перешёл в системную плоскость.

Таким образом, полноценно функционирующими Ил-76 в строю ВКС рф может быть в среднем 70 бортов. Потеря же даже одного борта, это, грубо говоря, год компенсации потери. В случае же потери 4-7 бортов, будь они полностью уничтожены или повреждены, это вывод из строя до 10% работоспособного авиапарка с туманными перспективами ремонта и компенсацией, которая может растянуться на от 3 до 7 лет с сопутствующими многомиллиардными потерями.

Вот он реальный эффект от прилёта некой группы НЛО на аэродром под Псковом.