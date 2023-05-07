Хорошие русские регулярно интересуются, что им надо делать, чтобы избежать хейта от украинцев?

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Хотя вполне достаточно не писать про "не бутерброд", про поссорили олигархи, не называть ликвидации убийц и разжигателей войны терроризмом, не пытаться сидеть на трех стульях, как привыкли у себя в Нерезиновой.

И 99%, что собеседник даже не поинтересуется откуда ты.

Но это слишком сложно. Проще нацепить на себя статус иноагента и рассказывать про "мир стоит на грани".

А что случилось с миром?

Пропагандистов называют пропагандистами и вышвыривают с дач у озера Комо? Да, они уже не могут защищаться иммунитетом прессы. Потому, что они не пресса, а разжигатели войны, сидящие на марже с нефтяной трубы у камина в Италии.

ВСУ тоже находят в шахтах безлимитные боеприпасы, ракеты, финские бронетранспортеры? Да что там бронетранспортеры – нам официально передают "Патриоты" PАС-2, а проломы на сбитых "Кинжалах" от кинетических ракет PАС-3.

Так бывает, у всех шахты, не только у Москвы.

У Прилепина, который любил пошутить про то, что ВСУ будут разгромлены за 6 минут, спустя 14 месяцев ожесточенной войны, что-то стряслось с ногами?

А призывавший топить украинских детей Красовский почему-то ищет мины в подъезде?

Как по мне – в мире стало больше гармонии и меньше зла.

А ведь россиянам дали всё, никому не было такого аванса после поражения в Холодной войне. Дали технологии, дали инвестиции, дали возможность торговать сырьем и покупать за это квартиры в Лондоне и Милане.

И даже закрывали глаза на войны на Кавказе и в Молдове. Но захотелось показать свое нутро полностью – с кувалдами, "Новичками", убийствами политических конкурентов возле Кремля, с пыточными и подвалами, с ударами по городам зимой и чистками.

И только тогда начали взрываться Северные потоки и гореть в машинах пропагандисты, дроны начали долетать до Москвы и падать не имеющие аналогов ракеты.

Так бывает – там где вы учились, на западе преподавали.

Ибо Запад нагнул Россию в Большой игре, развалил в Первой Мировой, развалил в Холодной войне. И сделает это сейчас, если понадобится.

И смешная Украина из анекдотов существовала только в голове у Симоньян.

Так что учите, что террористы при легитимном правительстве называются диверсантами. И что многие разжигатели и военные преступники больше не спрячутся за бумажкой с надписью "пресса" и "писатель".

А взорвали их или поезда с нефтепродуктами неизвестные патриоты Брянской народной республики.