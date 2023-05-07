Блог | Что нужно делать "хорошим" русским, чтобы избежать хейта от украинцев?
Хорошие русские регулярно интересуются, что им надо делать, чтобы избежать хейта от украинцев?
Хотя вполне достаточно не писать про "не бутерброд", про поссорили олигархи, не называть ликвидации убийц и разжигателей войны терроризмом, не пытаться сидеть на трех стульях, как привыкли у себя в Нерезиновой.
И 99%, что собеседник даже не поинтересуется откуда ты.
Но это слишком сложно. Проще нацепить на себя статус иноагента и рассказывать про "мир стоит на грани".
А что случилось с миром?
Пропагандистов называют пропагандистами и вышвыривают с дач у озера Комо? Да, они уже не могут защищаться иммунитетом прессы. Потому, что они не пресса, а разжигатели войны, сидящие на марже с нефтяной трубы у камина в Италии.
ВСУ тоже находят в шахтах безлимитные боеприпасы, ракеты, финские бронетранспортеры? Да что там бронетранспортеры – нам официально передают "Патриоты" PАС-2, а проломы на сбитых "Кинжалах" от кинетических ракет PАС-3.
Так бывает, у всех шахты, не только у Москвы.
У Прилепина, который любил пошутить про то, что ВСУ будут разгромлены за 6 минут, спустя 14 месяцев ожесточенной войны, что-то стряслось с ногами?
А призывавший топить украинских детей Красовский почему-то ищет мины в подъезде?
Как по мне – в мире стало больше гармонии и меньше зла.
А ведь россиянам дали всё, никому не было такого аванса после поражения в Холодной войне. Дали технологии, дали инвестиции, дали возможность торговать сырьем и покупать за это квартиры в Лондоне и Милане.
И даже закрывали глаза на войны на Кавказе и в Молдове. Но захотелось показать свое нутро полностью – с кувалдами, "Новичками", убийствами политических конкурентов возле Кремля, с пыточными и подвалами, с ударами по городам зимой и чистками.
И только тогда начали взрываться Северные потоки и гореть в машинах пропагандисты, дроны начали долетать до Москвы и падать не имеющие аналогов ракеты.
Так бывает – там где вы учились, на западе преподавали.
Ибо Запад нагнул Россию в Большой игре, развалил в Первой Мировой, развалил в Холодной войне. И сделает это сейчас, если понадобится.
И смешная Украина из анекдотов существовала только в голове у Симоньян.
Так что учите, что террористы при легитимном правительстве называются диверсантами. И что многие разжигатели и военные преступники больше не спрячутся за бумажкой с надписью "пресса" и "писатель".
А взорвали их или поезда с нефтепродуктами неизвестные патриоты Брянской народной республики.