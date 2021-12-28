Закрытие "Мемориала*" – это, безусловно сочетАнная травма – есть такое понятие в медицине. Это когда кого-то сбивает машина, то человек гибнет от много чего. Так и убийство "Мемориала*" – там многое сошлось.

Ну, во-первых, общий тренд на уничтожение всего живого, самостоятельного и неконтролируемого. Во-вторых, еще один тренд на уничтожение тех, кто покушается на "историческую память" в понимании власти. То есть, если ты не ходишь по городу с транспарантом "Можем повторить" в одной руке, с портретом не своего деда в другой руке и с барабаном на шее, то ты враг государства. Ты подвергаешь сомнению победу советского народа в ВОВ и, соответственно, пропагандируешь фашизм. А делаешь это всё ты, естественно, на западные деньги. Но Мемориал* был, скажем так, втройне опасен, потому что занимался сталинскими репрессиями. И, соответственно, был обречён, потому что Владимир Путин предложил "перевернуть страницу", а Мемориал* никак не хотел её переворачивать, не понимая кто у власти, и что репрессии – они же бывают не только сталинские. А нынешние Сталины лишь входят во вкус.

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Но закрытие Мемориала* – оно многослойно. Есть желание власти, но есть и исполнители. Вот что сказал прокурор Жафяров, требовавший закрытия Мемориала*":

"Очевидно, что "Мемориал*", спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан. Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников".

Согласитесь, что когда это слушаешь, то не понимаешь, какое отношение эти слова имеют к "Мемориалу*" и думаешь, не бредит ли прокурор, ведь из его слов выходит, что все, кто погиб во время сталинских репрессий – это нацистские преступники и изменники Родины.

Понимаю, что прокурор говорит бессмысленные, но так нужные слова – это как ритуал, чтобы зацепить главные струны для правильного приговора. Но, я также понимаю, что это полное повторение выступления Вышинского на сталинских процессах, когда прокурор говорит полную ложь, но суд приговаривает подсудимого к расстрелу. Это когда прокурор говорит, что подсудимый копал подземный тоннель из Москвы в Японию, а суд говорит: "Мы верим, что копал, расстрел ему!"

И, главное, что этот бред происходит сейчас, накануне 2022 года, когда в космос полетел новый самый совершенный телескоп и почти готово лекарство от рака. Но, на фоне всего этого, сталинские репрессии у нас уже не кажутся прочно забытыми – откройте ленту новостей, она вся из арестов, задержаний, обысков и скорых приговоров. Молодой идиот опорожнился в ненужном месте и ему дали 4 года колонии. Исходя из этого, за прегрешения, которые зачитал Жафяров, мемориальцев должны были повесить прямо в здании суда.

У каждого века есть своё средневековье, гласит мудрость.

Особенность нашего времени в том, что сталинское средневековье никак не закончится, а приговор суда Мемориалу* – не более чем чистосердечное признание власти в рукотворности этих мрачных времён.

В составе преступной группы.

По предварительному сговору.