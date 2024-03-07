Путин и его окружение задумали вечное правление путем устранения всех возможных конкурентов режима. С политической сцены навсегда сошли как лидеры либеральной оппозиции вроде Навального, так и радикалы, которых возглавлял Пригожин. В дозволенной политической обойме остаются куклы-марионетки, которые фактически даже не хотят имитировать фарс. Таким образом, Россия вроде бы впала в спячку, заморожена реальная политборьба, инсталирована геронтократическая тирания.

При этом Путин предпринимает попытку прослыть заботливым правителем, который намерен облагодетельствовать своих подданных щедрыми социальными подачками. Программа Путина пятого срока выглядит как большой социальный подкуп для россиян. Опять из рукава достали заезженную тему нацпроектов, которых теперь пять, что на две трети меньше, чем в 2018 году! Консервативная стратегия будет сконцентрирована на "Семье", "Продолжительной и активной жизни", "Молодежи", "Кадрах" и "Экономике данных". На указанные социальные инициативы, не отличающиеся особой оригинальностью, планируется выделить 10 трлн рублей. Кругленькая сумма, которую негде взять, особенно, если учесть опыт реализации прежних подобных обширных программ. Здесь впору вспомнить избитое выражение "дырка от бублика" и напомнить: на щедрые довоенные проекты удалось найти лишь 20% необходимых средств! И это в те благодатные годы, когда на оборонку и силовиков не уходила львиная доля бюджета.

Кремлевские политтехнологи изучили общественные настроения и выкатили рецепты успокоения массы, которая живет одним вопросом: когда произойдет обрушение российского бюджетного колосса под тяжестью трат на войну с Западом? Интерес не праздный ведь государственные сусеки оскудевают, но электорату тонущего российского Титаника нужно пускать пыль в глаза. В итоге ожидается, что пять озвученных нацпроектов так и останутся историческим казусом, неуспех которого спишут на "черных лебедей".

Суперконсерваторы наловчились развязанную войну против Украины выкрутить себе в плюс, списывая на ее изломы все возможные беды. Действительно, когда над твоим городом далеким от линии фронта постоянно что-то летает и взрывается, когда горят нефтебазы и и предприятия-смежники ВПК, когда один за другим уходят на дно лучшие корабли Черноморского флота, то уже не так важно сколько стоит рубль и какое количество продуктов можно купить на зарплату или пенсию. Внешние враги забирают на себя внимание, а черные лебеди позволяют объяснить любое отклонение от выполнения сделанных Путиным обещаний.

Война – дело непредсказуемое, а значит под ее шумок можно списывать все что угодно. Черный лебедь становится подспудным диктатором России. Более того, путинская команда готова сама инвестировать в черных лебедей, продляющих ее долголетие. Из этой серии постоянное поднятие ставок в войне с Украиной. За считанные дни до выборов Путин выпустил очередного черного лебедя, отдав приказ совершить удар по кортежу украинского президента Зеленского, который проводил встречу с премьером Греции Мицотакисом в Одессе. Конечно у Шойгу все могли бы пытаться объяснить случайностью, совпадением, но это не отменяет фактора черного лебедя, который был способен изменить все для РФ в ее затянувшейся войне.

Потому не стоит тешить себя надеждами, что Москве нужен мир. Война с ее черными лебедями – главный союзник путинского режима, его цементирующая сила. Но нельзя забывать, что по своей специфике черные лебеди не до конца прогнозируемы, а значит в любой момент манипуляции с ними могут выйти из-под контроля и накрыть незадачливых кукловодов. Нет ничего вечного под солнцем, тем более в современном хрупком мире.