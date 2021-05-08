Этот май принес с собой мистико-патриотическое возбуждение, вштырив мозги населения сразу двумя победами. Первую пару тысячелетий назад обеспечил дед Христос, воскресший назло врагам, на радость пастве, а вторую в виде красного знамени притащил из Берлина дед на палке, не менее мифический, но генетически близкий.

Эти два наркотика победы особенно органично слились во время пасхального богослужения в капище войны – храме Минобороны в подмосковной Кубинке. Колдуй, старый Дед Побед, колдуй, Шойгу и Медвед. Жутковатая картинка оккультного обряда не оставляет сомнений: вся верхушка кремлевских ястребов поражена сатанизмом. В таком капище органично благословлять убийц и проводить обряды реальных жертвоприношений. А в Храме Лужка Спасителя молился главный вождёнок. Во имя пущей святости заботливые пиарщики стерли с ковра его тень. Получилось по-вурдалачьи реалистично, но рогов с копытами населению пока не предъявляют: всему свое время. Народец и так напуган, аки страус, а пол в державе уже бетонируют.

Фашня опошляет всё, к чему прикасается. Традиционный праздник Воскресения Христова превращен в черную мессу, а день скорби по убиенным во Второй мировой – в карнавал колорадского победобесия с милитаристским парадом под песни и танцульки розовых дошколят, как подрастающего пушечного мяса. В городе Лихославль Тверской области 9 мая впервые проведут парад "малышковых войск", в котором примут участие более ста воспитанников детских садов. "Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке", - истошно радуется районная администрация. То есть, Гитлер-югенд – это чудовищно, а Путлер-малышня – милота с кровью из глаз. В красно-коричневом ублюдистане нельзя даже помыслить о том, насколько это уродливо и пошло. Свора бешеных законотварей шлёпает один закон за другим: о запрете выдвигаться всем, кто состоял в нежелательных организациях, об уголовной ответственности за сотрудничество с такими организациями, а теперь еще и об угрозе реального срока тем, кто посмеет сравнить СССР и Россию с Третьим Рейхом. То есть, они прекрасно все понимают: и кого неистово косплеят, и к чему все это приведет.

Ровно 21 год назад, 7 мая 2000 года Путин впервые инаугурировался на президентский пост. И только самые прозорливые, включая автора этих строк, хватались за голову и с ужасом шептали: "россияне, что же вы наделали?" С тех пор и россиян-то почти не осталось: большая масса мутировала в холопов, не помнящих ничего, кроме вчерашних цен на синьку и дешевую закусь в придорожном лабазе. Вслед за эпохой растления и расчеловечивания наступает эпоха тотальной войны со всеми. Повсюду враги, и от них надо защищаться. Они хотят выпить нашу нефть, вынюхать газ и порубить на гробы лесопарковые зоны. Нас ненавидят и нам завидуют, хотят поработить и уничтожить. Вспомним подвиг дедов и под знаменем Путло-Христа раздавим черную гадину, очистив некогда наши земли от вражьей нечисти! Какая тебе разница, от чего сдохнуть: от паленки, ковида или от пули снайпера? – все равно исход один. А так будет шанс оторваться на святой войнушке, полиходействовать, пограбить да вражьих девок понасиловать. Как дедушки в Берлине отрывались. Ведь сможем же повторить, если захотим?!.. Нечто двуногое и шерстяное поднимается с мохнатых колен, чтобы, отчаянно взвыв на всю округу, ринуться в последний и решительный.

Русские хотят войны, и мир вынужден реагировать на этот вызов. В Эстонии стартовали крупнейшие за последние 25 лет учения США в Европе. Были проведены боевые стрельбы систем залпового огня, с последующей высадкой десанта и тяжелой техники. В маневрах приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании. На фоне этих учений прошла встреча президента Украины Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основная повестка – отпор Путину, который не намерен отступать. До сих пор у украинских границ переминаются порядка 75 тыс. российских военных, а тяжелая техника так и не была отведена. Фюрер ждет встречи с Байденом. Реальный пацан уверен, что сможет продавить и ушатать дядюшку Джо, как не раз ушатывал его предшественников. Помните пресловутую "перезагрузку", закончившуюся Крымом и коллективным позором озабоченного Запада? А кислую мину Трампа после переговоров в Хельсинки помните? Магический влажный взгляд крокодильчика с демонстрацией хищного оскала до сих пор творил чудеса. Впрочем, даже в случае окончания этой встречи взаимным посыланием по веселому адресу, Путин не проигрывает. Его сатанинская позиция известна: что ни сделай – ему всё хорошо, любой ход приносит выгоду. Потому что нацелен он не на созидание, а ломать, как известно – не строить.

За 21 год Путина у власти Россия превратилась в политическое пугало для цивилизованного мира, в международного изгоя, грезящего болезненными фантазиями о территориальном и ментальном величии. Самым печальным является тот факт, что большая масса населения, прожаренного пропагандой, готова впрячься за бредовые идеи вождя, как некогда население Германии – за Гитлера. Неточное словечко "ватники", призванное характеризовать непрошибаемых патриотов, обреченных на утилизацию в будущей войне, долго уводило от единственно верного определения этой группы пост-совков. Никаких "ватников" не существует: это – фашисты обыкновенные. Настоящие, живые, проявившиеся как плесень или грибок на покосившемся фасаде дряхлеющей империи. Реконструкции такое государственное здание, пораженное фашистским грибком, не подлежит однозначно. Только сносу. И человечество обязательно его снесет. Весь вопрос – в цене и количестве человеко-массы, которая окажется неизбежно погребенной под имперскими обломками.

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