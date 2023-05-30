Судя по социальным сетям, москвичи, в основном, делятся на агрессивных и смирных. Агрессивные возмущаются: "Как посмели?". Смирные спрашивают: "А нас-то за что?" и просят начальство навести порядок в бомбоубежищах.

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Российские верноподданые считают, что их святое право хоть каждый день бомбить Украину. Но украинцам тем же отвечать нельзя, это возмутительно и преступно. Налёт на Москву для телеобывателей – "акт государственного террора". А ежедневные налёты на Киев - что-то вроде авиационного шоу.

Это типичная логика колонизаторов. Российские власти воспринимают Украину как взбунтавашуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации. Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве вправе зулусы обстреливать Лондон?

В Кремле, видимо, забыли, что эпоха колониализма закончилась, и им противостоит современная европейская страна, пользующаяся поддержкой большей части цивилизованного мира. А значит, российские военные преступления не останутся безнаказанными. Это не просто дроны прилетели в Москву, а первые ласточки грядущего возмездия.