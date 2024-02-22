Боятся 'зачистки'? Российские Z-блогеры пожаловались на 'притеснения' из-за публикаций об ударах ВСУ по полигонам войск РФ

Путинский режим стал еще сильнее закручивать гайки, и внутренний террор снова вышел на новый уровень. Теперь Z-блогеры бьются в истерике из-за страха и жалуются на "притеснения" из-за публикаций об ударах ВСУ по полигонам войск РФ.

Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости". "Z-блогеры пожаловались, что им угрожают делами о дискредитации армии за публикации, которые отличаются от позиции Минобороны. В последние два дня они писали об ударах по полигонам в ДНР и Херсонской области", – говорится в сообщении.

Так, пророссийский блогер Сергей Колясников заявил, что неизвестные начали "системно запугивать любого, кто публикует неудобные материалы" о российских оккупантах. По его словам, авторам пишут в личные сообщения и угрожают уголовным делом о дискредитации армии.

К примеру, позавчера Z-каналы писали об ударе по полигону около временно оккупированного села Трудовское Донецкой области. Как утверждалось, оккупанты устроили построение в чистом поле, ожидая приезда высокопоставленного офицера, в этот момент был нанесен удар. В результате этого было ликвидировано более 65 захватчиков.

Официальных данных по количеству пострадавших нет, а власти Забайкальского края, откуда была значительная часть погибших, сообщили, что реальное число значительно ниже.

Также в российских Telegram-каналах появилась информация о новом ударе по полигону российских оккупантов вблизи села Подо-Калиновка в Херсонской области. Это подтверждают украинские спецслужбы, а также российские военные блогеры.

Напомним, украинские воины снова ударили по скоплению оккупантов – вражескому полигону на временно оккупированной части Херсонской области. Информацию об этом вечером 21 февраля распространили российские "военкоры".

20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. В сети заявляют о 65 ликвидированных захватчиках.

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